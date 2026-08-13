Gemini 3.7 Flash přichází: Google nasazuje vyšší výkon pro náročné úkoly

Zdroj: Google
Před třemi týdny jsme vás informovali o nových modelech Gemini, které zamířily k uživatelům a i k vývojářům. Nikdo by asi nečekal, že po tak krátké době Google představí další verzi, Gemini 3.7 Flash.
Google představil nové modely Gemini – 3.6 Flash a 3.5 Flash-Lite již míří k uživatelům
Gemini 3.7 Flash
Jak už to bývá, i Google se pochlubil nejrůznějšími benchmarky, z kterých vyplývá, že Gemini 3.7 Flash je lepší než Gemini 3.6 Flash a případně konkurenční modely. Ale toto nikoho asi nepřekvapí. Nebudou přece představovat něco, co je horší, že?
Samotná tisková zpráva uvádí, že Gemini 3.7 Flash je lepší v kódování, zpracování komplexních souborů a podobně. Celé to působí jako vyladěná a optimalizovaná varianta Gemini 3.6 Flash, ale jedno je zajímavé. Tato verze sice zamíří k uživatelům, ale trochu jinak, než bychom čekali.
Tato nová verze je dostupná v Google Antigravity, AI Studio, Android Studio, Gemini Enterprise Agent Platform a aplikaci Gemini Enterprise. Do Gemini pro běžné uživatele se dostane jen u Gemini Spark, tedy agenta, který zpracovává úkoly i na pozadí. Jedná se ale o placenou funkci, takže si nový model užijí jen ti, co mají předplatné Pro nebo Ultra. Bohužel Spark není dostupný v EU, ale to se asi brzy změní.
Vypadá to, že Google si razí cestu postupně k Gemini 4, o které se lehce zmínil. Zatím si ale musíme zvyknout na to, že běžní uživatelé mají v Gemini modely 3.6 Flash, 3.1 Pro, 3.5 Flash Lite a nově Gemini 3.7 Flash, ale jen v Gemini Spark.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře