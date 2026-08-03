Anketa: Jak řešíte nabíjení telefonu přes noc?

• 3. 8. 2026#Smartphony
Anketa: Jak řešíte nabíjení telefonu přes noc?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ptali jsme se, co používáte pro odemykání zařízení. V drtivé většině případů zvolili hlasující běžnou čtečku otisků prstů. Rozpoznání obličeje je na druhém místě s 15,2 % a 6,2 % volí klasický PIN, heslo nebo gesto. Něco málo přes pět procent pak nezamyká mobil vůbec.

  • Čtečku otisků prstů: 73,5 %
  • Rozpoznání obličeje (3D / 2D): 15,2 %
  • Klasický PIN, heslo nebo gesto: 6,2 %
  • Telefon nezamykám: 5,2 %

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Tentokrát nás zajímá, jak řešíte nabíjení mobilu. Jestli jej necháváte na nabíječce přes noc, či máte nějakou specifickou strategii.

💡ANKETA: Jak řešíte nabíjení telefonu přes noc?

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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