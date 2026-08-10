Anketa: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

• 10. 8. 2026#Smartphony
Anketa: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

Zdroj: DALL·E

Nabíjení je dnes u mnoha mobilů otázkou pár minut, ale i tak jsou zde určité návyky. Dle hlasování jsou mezi uživateli dvě velké skupiny. Jedna nabíjí během noci, druhá pak průběžně během dne.

  • Na nabíječce celou noc: 41,7 %
  • Nabíjím ho před spaním: 10,9 %
  • Nabíjím ho až ráno: 9,1 %
  • Nabíjím průběžně během dne: 38,3 %

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Každý si chrání mobil svým způsobem. Jeden spoléhá na štěstí, druhý na obal. Proto nás zajímá, čemu dáváte přednost.

💡ANKETA: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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