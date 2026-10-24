Cosori Turbo Tower Pro: rodinná fritéza, která roste do výšky, ne do šířky RECENZE

• 24. 10. 2026 • 5 minut čtení#Recenze
5 minut čtení#Recenze
Cosori Turbo Tower Pro: rodinná fritéza, která roste do výšky, ne do šířky

Zdroj: Dotekomanie.cz

1

Loni jsem tu testoval Cosori Iconic Single a odnesl si z toho hlavně jedno: dobrá fritéza dokáže v kuchyni nahradit spoustu nádobí. Jenže 6,2 litru má své limity. Jakmile chcete najednou připravit maso i přílohu pro celou rodinu, jeden koš přestává stačit. Klasické dvoukošové fritézy to řeší tím, že se roztáhnou do šířky a zaberou půlku linky. Cosori Turbo Tower Pro na to jde jinak – koše skládá nad sebe. Jak se tahle „věž“ osvědčila v praxi?

Věž místo krabice

Turbo Tower Pro má dva koše nad sebou: horní s objemem 4,3 litru a spodní s 6,5 litru, dohromady tedy 10,8 litru. Přitom je široká jen 30 centimetrů, takže na lince zabere zhruba tolik místa jako běžná jednokošová fritéza. To je v menší kuchyni k nezaplacení.
Daň za to je výška 40,5 cm, takže si předem změřte, jestli se vejde pod horní skříňky. A s hmotností 9,6 kg to není spotřebič, který budete každý den vytahovat ze spíže. Počítejte s tím, že na lince zůstane natrvalo.

Cosori Turbo Tower Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Technické parametry

ParametrHodnota
Objem koše10,8 litru (horní koš 4,3 l, spodní 6,5 l)
Příkon2 630 W
Teplotní rozsah30-230 °C
Časovač1 min až 24 h
Topná tělesa3 (1 pro horní koš, 2 pro spodní)
Ventilátory2x DC motor, 5 stupňů výkonu
Povrch košůkeramický
Programy7 + funkce Sync a Match
PřipojeníWi-Fi, aplikace VeSync
Rozměry (V x Š x H)Přibližně 40,5 x 30 x 41,3 cm
Hmotnost9,6 kg

Co se skrývá uvnitř

Každý koš má vlastní DC ventilátor, takže oba prostory fungují jako samostatné fritézy. Spodní, větší koš navíc dostal dvě topná tělesa – ohřívá jídlo shora i zespodu, takže odpadá většina otáčení a protřepávání. Koše jsou perforované až z 50 %, aby horký vzduch proudil co nejvolněji kolem jídla.

Koše i crisper talíře mají keramický nepřilnavý povrch, který je podle výrobce odolnější vůči oděru než klasický teflon. A hlavně – všechno můžete dát do myčky.

Cosori Turbo Tower Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dva koše, jedna večeře

Tady je hlavní trumf dvoukošových fritéz. Funkce Sync zařídí, že oba koše dokončí vaření ve stejnou chvíli, i když každý potřebuje jiný čas. Do spodního koše dáte třeba kuřecí stehna, do horního zeleninu nebo hranolky, a fritéza sama dopočítá, kdy který koš spustit. Funkce Match zase jednoduše zkopíruje nastavení z jednoho koše do druhého, když v obou připravujete totéž.

Přiložený rošt navíc ve spodním koši vytvoří druhé patro, takže se dá vařit až ve třech vrstvách najednou.

Sedm programů

Fritování, Restování, Grilování, Pečení, Ohřívání, Sušení a Kynutí. Teplotní rozsah začíná už na 30 °C, což se hodí právě pro kynutí těsta nebo sušení ovoce a domácího jerky. Na druhém konci škály je 230 °C, tedy dost na pořádně opečený steak. Pět stupňů ventilátoru pak dává další kontrolu nad výsledkem.

Chytrá domácnost

Pokud jste četli moji recenzi Iconicu, tady vás nic nepřekvapí – i Turbo Tower Pro se páruje s aplikací VeSync. Z telefonu nastavíte čas i teplotu, sledujete průběh vaření a v databázi najdete stovky receptů.

Cosori Turbo Tower Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Doplňky, které rozšíří možnosti

K fritéze jsme vyzkoušeli i sadu doplňků, které dodal přímo distributor (Tygotec). Najdete v ní:

  • Pečicí nádobu s drátěným uchem – na koláče, zapékané pokrmy nebo omáčky. Díky uchu ji z horkého koše vytáhnete bez spálených prstů.
  • Kulatou pečicí formu – na pizzu, quiche nebo nízký koláč.
  • Nerezový rošt s nožičkami – vytvoří další patro, na kterém se dá připravovat víc věcí najednou.
  • Silikonovou formu na sedm mini muffinů s víčkem – na muffiny, vaječné „bites“ k snídani, a díky víčku poslouží i k zamražení porcí.
  • Silikonovou podložku s plástvovou strukturou – na odložení horké nádoby nebo koše.
  • Papírové formy – vyložíte jimi koš a ušetříte si drhnutí po mastnějších jídlech.

Jeden tip: než si podobnou sadu pořídíte, změřte si koše vaší fritézy. Hlavně menší horní koš má své limity, a ne každá forma se do něj vejde.

Cosori Turbo Tower Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak se Turbo Tower Pro používá?

Stejně jako u ostatních fritéz doporučuji před prvním použitím umýt koše a talíře teplou vodou s trochou saponátu (nebo v myčce) a pak fritézu nechat zhruba čtvrt hodiny běžet naprázdno, aby se vytratil pach nových materiálů.

Pak už stačí naplnit koše, zvolit program a případně zapnout Sync. A stejně jako u menších modelů platí: koše nepřeplňujte, vzduch potřebuje kolem jídla volně proudit. Pár kapek oleje ve spreji pak dodá jídlu chuť i křupavost.

Cosori Turbo Tower Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?

Díky fritéze se mi zase rozšířila paleta rychlých a dobrých jídel, které zvládám. Jednu věc je ale potřeba zmínit: při vyšších výkonech není Turbo Tower Pro zrovna tichá. Pokud máte kuchyň propojenou s obývacím pokojem, při večerním vaření ji budete slyšet i u televize.

Co mě nadchlo:

  • velký objem na malé ploše díky věžové konstrukci;
  • funkce Sync – maso i příloha hotové ve stejnou chvíli;
  • keramické koše a talíře, které zvládne myčka;
  • široký teplotní rozsah od kynutí po grilování.

Co se mi nelíbilo:

  • hlučnost při vyšších výkonech;
  • chybí parní režim;
  • výška a hmotnost – na přenášení to není.
Cosori Turbo Tower Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Cosori Turbo Tower Pro je fritéza pro rodiny, které chtějí uvařit celou večeři najednou, ale nechtějí kvůli tomu obětovat půl kuchyňské linky. Za 7 590 Kč dostanete velký objem, dvě nezávislé zóny a chytré funkce, které opravdu šetří čas. Pokud vaříte jen pro jednoho nebo dva, bude vám stačit menší model. A pokud je vaše kuchyň zároveň obývákem, počítejte s tím, že ji při plném výkonu uslyšíte. Pro všechny ostatní je to jedna z nejchytřeji vyřešených dvoukošových fritéz, které se k vám vejdou.

Za poskytnutí horkovzdušné fritézy Cosori Turbo Tower Pro děkuji společnosti TYGOTEC.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec Android Auto pro starší mobily! 🚗 Siri v EU v nedohlednu a drahé Gemini 🤖

Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?

Načítání ankety...

Profilovka

Narodil se velmi mlád a zatím je stále ještě naživu. Už v dětství ho přitahovaly bity a bajty: od programovatelné kalkulačky, přes C64, MS-DOS a Windows pak (téměř proti své vůli) doputoval do univerza jménem Apple - a už v něm zůstal.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Václav Hellebrand

24. 10. 2026, 19:04

Nedávno jsem si v akci koupil v Lidlu on line velmi podobnou za 1 700,- Které opravdu výborná a jsem velmi spokojený

OdpověďOdpovědět

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim