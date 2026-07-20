Anketa: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

• 20. 7. 2026#Smartphony
Anketa: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Minule jsme se ptali, kolik jste ochotni utratit za nový mobil. Rozložení je rovnoměrné v rozmezí 5 až 10 tisíc a pak 10 až 20 tisíc. Skoro čtvrtina utratí i více než dvacet tisíc a jen 12,1 % utrácí jen do částky pěti tisíc.

  • Do 5 000 Kč: 12,1 %
  • 5 000 až 10 000 Kč: 31,3 %
  • 10 000 až 20 000 Kč: 32,8 %
  • Nad 20 000 Kč: 23,7 %

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Další anketní otázka se týká toho, jak dlouho vám mobil vydrží, než si tedy pořídíte nový.

💡ANKETA: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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