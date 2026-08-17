💡ANKETA: Berete si telefon s sebou na záchod?

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobil bez obalu a ochranné skla používá jen minorita lidí, jak vyplývá z naší ankety. Naopak dvě třetiny používá ochranu displeje i celého mobilu. Čtvrtina pak dává přednost jen ochraně mobilu a zobrazovací panel nechávají ve svém přirozeném stavu.
- Kryt i ochranné sklo/fólii na displej: 66,1 %
- Pouze ochranný kryt nebo pouzdro: 25,1 %
- Pouze sklo nebo fólii na displej: 4,7 %
- Žádné, nosím telefon úplně „nahatý“: 4,1 %
Nová anketa
Mobily jsou součástí našich životů, přičemž někteří si je berou kamkoliv. Od toho se odvíjí i naše další anketa.
Dřívější ankety
- Anketa: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?
- Anketa: Jaký druh zabezpečení pro odemykání telefonu používáte nejčastěji?
- Anketa: Jak řešíte nabíjení telefonu přes noc?
- Anketa: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?
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