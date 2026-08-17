Anketa: Berete si telefon s sebou na záchod?

• 17. 8. 2026#Smartphony
Anketa: Berete si telefon s sebou na záchod?

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Mobil bez obalu a ochranné skla používá jen minorita lidí, jak vyplývá z naší ankety. Naopak dvě třetiny používá ochranu displeje i celého mobilu. Čtvrtina pak dává přednost jen ochraně mobilu a zobrazovací panel nechávají ve svém přirozeném stavu.

  • Kryt i ochranné sklo/fólii na displej: 66,1 %
  • Pouze ochranný kryt nebo pouzdro: 25,1 %
  • Pouze sklo nebo fólii na displej: 4,7 %
  • Žádné, nosím telefon úplně „nahatý“: 4,1 %

Nová anketa

Mobily jsou součástí našich životů, přičemž někteří si je berou kamkoliv. Od toho se odvíjí i naše další anketa.

💡ANKETA: Berete si telefon s sebou na záchod?

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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