Xiaomi finišuje s tabletem Pad 8S Pro

• 3. 8. 2026#Android #Ostatní
Xiaomi finišuje s tabletem Pad 8S Pro

Xiaomi Pad 7S Pro | Zdroj: Mi

Čínská společnost Xiaomi již brzy aktualizuje nabídku tabletů, o kterou se údajně postará model s názvem Pad 8S Pro. Nejnovější únik odhaluje téměř všechny klíčové specifikace. Předchůdce v podobě zařízení Pad 7S Pro vyšel před více než rokem, přičemž první zástupci do aktuální osmé řady byli zařazeni v září loňského roku.

Velká očekávání

Přední stranu by měl zabrat 12,5palcový LCD displej s 3,2K rozlišením a 32MPx kamerka na videohovory. Prostor v hardwarové části dostane nová generace vlastního procesoru Xring O3, která má přinést nejen vyšší výkon nebo nižší energetickou náročnost. Ovšem jedna z paměťových konfigurací nabídne 16GB operační paměť RAM, což pravděpodobně spárují s 512GB interním úložištěm.

Xiaomi Pad 8S Pro

Xiaomi Pad 8S Pro | Zdroj: GSMArena

Dále celkovou výdrž zajistí bateriový článek o velikosti 12 000 mAh, kde se nepochybně ukáže technologie rychlého nabíjení. Za kvalitnějšími fotografiemi budou stát nově dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Od prvního spuštění můžeme očekávat nejnovější operační systém Android 17, který překryje známá platforma HyperOS 4.

K oficiálnímu představení by mohlo dojít už v příštích týdnech, kdy si má zároveň odbýt premiéru telefon Mix Fold 5. Nakonec obě novinky mají disponovat stejným čipsetem, což zároveň předpovídá dostupnost omezenou pouze na asijské trhy.

Xiaomi Pad 8S Pro 2

Xiaomi Pad 8S Pro | Zdroj: Gizchina

Zdroje: gizchina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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