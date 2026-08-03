Xiaomi finišuje s tabletem Pad 8S Pro

Xiaomi Pad 7S Pro | Zdroj: Mi
Čínská společnost Xiaomi již brzy aktualizuje nabídku tabletů, o kterou se údajně postará model s názvem Pad 8S Pro. Nejnovější únik odhaluje téměř všechny klíčové specifikace. Předchůdce v podobě zařízení Pad 7S Pro vyšel před více než rokem, přičemž první zástupci do aktuální osmé řady byli zařazeni v září loňského roku.
Velká očekávání
Přední stranu by měl zabrat 12,5palcový LCD displej s 3,2K rozlišením a 32MPx kamerka na videohovory. Prostor v hardwarové části dostane nová generace vlastního procesoru Xring O3, která má přinést nejen vyšší výkon nebo nižší energetickou náročnost. Ovšem jedna z paměťových konfigurací nabídne 16GB operační paměť RAM, což pravděpodobně spárují s 512GB interním úložištěm.
Dále celkovou výdrž zajistí bateriový článek o velikosti 12 000 mAh, kde se nepochybně ukáže technologie rychlého nabíjení. Za kvalitnějšími fotografiemi budou stát nově dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Od prvního spuštění můžeme očekávat nejnovější operační systém Android 17, který překryje známá platforma HyperOS 4.
K oficiálnímu představení by mohlo dojít už v příštích týdnech, kdy si má zároveň odbýt premiéru telefon Mix Fold 5. Nakonec obě novinky mají disponovat stejným čipsetem, což zároveň předpovídá dostupnost omezenou pouze na asijské trhy.
Zdroje: gizchina.com, gsmarena.com
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