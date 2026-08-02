Nové OnePlus N6x sází na 7000 mAh a odolnou konstrukci

Zdroj: OnePlus
Značka OnePlus dříve patřila mezi ty nejdravější na trhu, ale tato doba už dávno uplynula. Stala se subznačkou pod Oppo, které se rozhodlo, že se stáhne z Evropy a zaměří se na Indii a Čínu. Současně ale došlo k větším interním změnám, takže jedno zařízení se může objevit i tak na několika trzích, jen tedy pod jinými názvy. To se asi bude týkat i novinky OnePlus N6x.
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Základ s energií
OnePlus N6x je velmi základní mobil, byť na první pohled byste si řekli, že na zádech ve velkém fotomodulu bude více snímačů, ale realita je jiná. Specifikace uvádí jen jeden s 13 MPx. Displej je typu LCD a má pouze HD+ rozlišení. Na druhou stranu dosahuje na 120Hz obnovovací frekvenci.
O výkon se zde stará základní procesor Dimensity 6360 Apex a operační paměť má 4 GB. Navíc základní verze disponuje jen 64GB úložištěm. Naštěstí má novinka několik certifikací, co se týče odolnosti vůči vodě a nárazům. OnePlus N6x může asi zaujmout jen kapacitou baterie, jelikož se nabízí 7000 mAh.
Pokud si vezmeme začátky OnePlus a první „zabijáky top modelů“ a porovnáme tehdejší snažení s touto novinkou, tak je to značný rozdíl. Možná i to je důvod, proč došlo k tolika změnám u kdysi legendární značky. OnePlus N6x má nastavenou cenu u základní verze na cca 4 200 Kč. Jak již bylo uvedeno výše, OnePlus N6x se u nás asi objeví, jen tedy pod jiným názvem, pokud vůbec.
Specifikace OnePlus N6x
- displej: 6,8 palců, LCD, HD+ (1570 x 720 pixelů), obnovovací frekvence až 120 Hz (přepínání 60/90/120 Hz, Smart Switch), jas až 900 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6360 Apex
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128 GB
- Operační systém: OxygenOS 16
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, CMOS, f/2.2, PDAF, automatické ostření, až 10x digitální zoom, video 1080p/720p při 30 fps, SLO-MO 720p při 120 fps, 1080p TIME-LAPSE při 30 fps, Dual-view video, Google Lens, Hypertext)
- přední: 5 Mpx (f/2.2, video 1080p/720p při 30 fps, TIME-LAPSE 1080p při 30 fps, Dual-view video)
- odolnost: MIL-STD-810H, IP64
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,38 x 78,13 x 8,65 mm, 214 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 15W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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