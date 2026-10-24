Poco nečekaně představuje zástupce X8s

• 24. 10. 2026#Android #Smartphony
Poco nečekaně představuje zástupce X8s

Poco X8s | Zdroj: Shopee Vietnam

Do aktuální série X8 pod značkou Poco vstupuje další nový zástupce s označením X8s, u kterého čínský producent bez většího rozruchu spustil předobjednávkový systém. Hlavním lákadlem budou poměrně kompaktní rozměry, zajímavá kombinace v hardwarové části a nadprůměrný článek baterie. V každém případě nastavené prodejní ceny naznačují celkem velkou odvahu.

Minimum kompromisů

Přední stranu telefonu zabírá 6,35palcový LTPO OLED panel, u něhož nastavili 1,5K rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 3500 nitů. Za zmínku také stojí rámečky kolem displeje s tloušťkou pouhých 1,18 mm. Otvor nahoře uprostřed patří 32MPx selfie kamerce. U osmijádrového procesoru Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu je možné vybírat ze dvou konfigurací paměti (8+256 GB, 12+512 GB).

Poco X8S 1

Poco X8s | Zdroj: Shopee Vietnam

Zařízení na svých bedrech nese dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx) a bateriový článek s kapacitou 6330 mAh, který doplňuje technologie 100W nabíjení a zpětné 22,5W dobíjení. Kovový rámeček z profilu měří jen 8,06 mm, přičemž celý model splňuje nároky certifikace odolnosti IP68. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16 pod nadstavbou HyperOS 3.

Dostupný výpis uzavírá přítomná technologie NFC a tři barevné varianty (bílá, černá, modrá). První kusy budou dostupné od začátku příštího měsíce za cca 9609 Kč, zatímco vyšší verzi pořídíte zhruba od 11 697 Kč.

Poco X8S 3

Poco X8s | Zdroj: Shopee Vietnam

Zdroje: gizmochina.com, shopee.vn

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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