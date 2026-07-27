💡ANKETA: Jaký druh zabezpečení pro odemykání telefonu používáte nejčastěji?

Zdroj: DALL·E
Ptali jsme se, jak dlouho vám vydrží mobil, než si koupíte další. Ve většině případů k obměně dochází po uplynutí 3 nebo 4 let, případně i více. Jen pětina pak mění každý rok, případně dva. Minoritní skupina pak mění každý rok, případně i častěji. Z toho tedy vychází, že softwarová podpora by měla být například minimálně 5 let.
- Méně než rok: 4,8 %
- 1 až 2 roky: 19,0 %
- 3 až 4 roky: 45,3 %
- 5 let a více: 30,8 %
Nová anketa
Tentokrát se ptáme, jak si zabezpečujete svůj mobilní telefon, jestli se tedy spoléháte na klasiku v podobě PINu, gesta, hesla nebo volíte modernější metody.
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