Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27
- OPPO, Samsung a Nubia v prodeji: Novinky v obchodech #28
- Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28
- OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29
Redmi A7 Pro
Po nějaké době od uvedení zde máme na českém trhu Redmi A7 Pro, což je tedy velmi levný mobil s větší kapacitou baterie, ale jde zde hlavně o nízkou cenu.HEUREKAXiaomi Redmi A7 Pro...Cena od 2 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Redmi A7 Pro
- displej: 6,9 palců, rozlišení: 1600 × 720, až 800 nitů (HBM)
- procesor: UNISOC T7250
- RAM: 4 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128 GB UFS 2.2
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Duální SIM a duální pohotovostní režim + microSD
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx
- pomocný senzor
- přední: 8 Mpx
- zadní: 13 Mpx
- boční snímač otisků prstů
- 3,5mm konektor pro sluchátka
- Konektivita: 4G LTE (FDD 1/3/5/7/8/20/28, TDD 38/40/41 (Full Band)), 3G (WCDMA 1/5/8), 2G (GSM 2/3/5/8), Wi-Fi (protokol 802.11a/b/g/n/ac, podpora 2,4GHz / 5GHz Wi-Fi), Bluetooth 5.2, BeiDou: B1C | GPS: L1 | Galileo: E1 | GLONASS: G1 | QZSS: L1 | A-GPS doplňkové určování polohy
- rozměry a hmotnost: 171,56 × 79,47 × 8,15 mm, hmotnost: 208 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh
VIVO V70
Dubnová novinka Vivo V70 je nyní dostupnější v obchodech. Nabízí služnou výbavu, je je tedy cena o něco vyšší než u podobného modelu od konkurence. I tak může zaujmout.HEUREKAVIVO V70 8GB/256GB Alpine...Cena od 12 919 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAVIVO V70 8GB/256GB...Cena od 12 919 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo V70
- displej: 6,59 palců, AMOLED, 120 Hz, rozlišení 2750 x 1260, 459 PPI, jas až 5000 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, ZEISS OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv / portrétní, ZEISS Super Telephoto)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, ZEISS)
- přední: 50 Mpx (ZEISS Group Selfie)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, ZEISS OIS)
- IP68 + IP69, 10-Facet Drop Resistance
- ultrasonická čtečka otisků prstů (3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0)
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 157,52 x 74,33 x 7,40 mm (Authentic Black) / 157,52 x 74,33 x 7,59 mm (ostatní), 187/194 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (BlueVolt Battery), 90W FlashCharge
Realme C71
Realme C71 je sice mobil z minulého roku, ale znovu se zkouší zaujmout v některých obchodech. Některé by asi zaujal hlavně cenou, ale výše uvedené Redmi láká na lepší poměr.HEUREKARealme C71 4GB/256GB...Cena od 3 714 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Realme C71
- displej: 6,67 palců, 720×1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz, až 725 nitů
- procesor: UNISOC T7250
- 4/6GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + realme UI 6.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- sekundární foťák
- přední – 5 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- MIL-STD 810H
- Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
- rozměry: 165,8 x 75,9 x 7,79 mm; 196 gramů
- baterie: 6000 mAh + 45W
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