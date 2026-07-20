Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30

• 20. 7. 2026#Android #Smartphony
Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Redmi A7 Pro

Po nějaké době od uvedení zde máme na českém trhu Redmi A7 Pro, což je tedy velmi levný mobil s větší kapacitou baterie, ale jde zde hlavně o nízkou cenu.

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Specifikace Redmi A7 Pro

  • displej: 6,9 palců, rozlišení: 1600 × 720, až 800 nitů (HBM)
  • procesor: UNISOC T7250
  • RAM: 4 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Duální SIM a duální pohotovostní režim + microSD
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx
      • pomocný senzor
    • přední: 8 Mpx
  • boční snímač otisků prstů
  • 3,5mm konektor pro sluchátka
  • Konektivita: 4G LTE (FDD 1/3/5/7/8/20/28, TDD 38/40/41 (Full Band)), 3G (WCDMA 1/5/8), 2G (GSM 2/3/5/8), Wi-Fi (protokol 802.11a/b/g/n/ac, podpora 2,4GHz / 5GHz Wi-Fi), Bluetooth 5.2, BeiDou: B1C | GPS: L1 | Galileo: E1 | GLONASS: G1 | QZSS: L1 | A-GPS doplňkové určování polohy
  • rozměry a hmotnost: 171,56 × 79,47 × 8,15 mm, hmotnost: 208 gramů
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh

VIVO V70

Dubnová novinka Vivo V70 je nyní dostupnější v obchodech. Nabízí služnou výbavu, je je tedy cena o něco vyšší než u podobného modelu od konkurence. I tak může zaujmout.

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Specifikace Vivo V70

  • displej: 6,59 palců, AMOLED, 120 Hz, rozlišení 2750 x 1260, 459 PPI, jas až 5000 nitů
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Android 16, OriginOS 6
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, ZEISS OIS)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv / portrétní, ZEISS Super Telephoto)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, ZEISS)
    • přední: 50 Mpx (ZEISS Group Selfie)
  • IP68 + IP69, 10-Facet Drop Resistance
  • ultrasonická čtečka otisků prstů (3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0)
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 157,52 x 74,33 x 7,40 mm (Authentic Black) / 157,52 x 74,33 x 7,59 mm (ostatní), 187/194 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh (BlueVolt Battery), 90W FlashCharge

Realme C71

Realme C71 je sice mobil z minulého roku, ale znovu se zkouší zaujmout v některých obchodech. Některé by asi zaujal hlavně cenou, ale výše uvedené Redmi láká na lepší poměr.

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Specifikace Realme C71

  • displej: 6,67 palců, 720×1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz, až 725 nitů
  • procesor: UNISOC T7250
  • 4/6GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Android 15 + realme UI 6.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • sekundární foťák
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • MIL-STD 810H
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
  • rozměry: 165,8 x 75,9 x 7,79 mm; 196 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 45W
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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