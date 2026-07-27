Slevy na Alze: Pořiďte si nová sluchátka, reproduktory a audio výbavu za výhodné ceny

Segment osobní i domácí audio techniky nabízí širokou škálu řešení pro poslech hudby, sledování filmů či hraní her. Ať už hledáte kompaktní sluchátka na každodenní cestování, soundbar k televizoru nebo prémiové reproduktory pro náročné posluchače, v aktuální nabídce lze nalézt zajímavé modely s výrazným zvýhodněním.
Bezdrátová a drátová sluchátka
Moderní sluchátka nabízejí vysokou kvalitu zvuku, pokročilé funkce potlačení okolního hluku (ANC) i dlouhou výdrž baterie. Výběr pokrývá jak cenově dostupné špunty a náhlavní modely pro běžný denní poslech, tak špičkové prémiové konstrukce zaměřené na maximální akustický detail.
- YENKEE YHP 21BT BK ANC BT VIBE (-36 %)
- QCY H3 Lite černá (-36 %)
- JBL Tune 660NC černá (-34 %)
- QCY QT33 AilyBuds Clear Black (-29 %)
- Bang & Olufsen Beoplay HX Black Anthracite (-24 %)
- Apple AirPods Max Fialová (2024) (-17 %)
- AlzaPower Core PRO ANC černá (-10 %)
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Reproduktory a domácí audio
Kvalitní reproduktory a audio systémy dokážou výrazně proměnit zážitek ze sledování filmů, hraní her i poslech oblíbených alb. Nabídka zahrnuje vše od přenosných Bluetooth reproduktorů přes kompaktní soundbary až po výkonné reprosoustavy a studiové monitory.
- Orava Pegasus 1 (-27 %)
- SteelSeries Arena 9 (-26 %)
- BOSE TV Speaker (-21 %)
- IK Multimedia iLoud Micro Monitor (-19 %)
- Sony ULT TOWER 10 černá (-13 %)
- AlzaPower Quest 5, černý (-10 %)
- AlzaPower Quest 10, černý (-10 %)
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Další zajímavé výběry
Pro náročnější uživatele a audiofily se v nabídce nachází také specializovaný stolní DAC převodník a sluchátkový zesilovač, který zajistí přesný a čistý převod signálu.
- FiiO K11 R2R černý (-20 %)
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