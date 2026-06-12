Samsung Galaxy A27 5G představen v Česku, ale v tichosti

Zdroj: Samsung
Věděli jsme, že se chystá model Galaxy A27. Vyhlíželi jsme ho různě po světě, ale nakonec Samsung v tichosti zveřejnil vše podstatné skrze české webové stránky. I tak je kompletní znění o mobilu v angličtině, takže je otázkou, jestli je to omyl, nebo se jen nezapnula správná jazyková mutace.
Základ s 6 aktualizacemi
Je dobré vidět, že i u takto základního modelu od Samsungu je použit AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Co už nevypadá tak dobře, je samotný procesor. V mobilu tepe Snapdragon 6 Gen 3 z roku 2024. Nejedná se tedy o nováčka ani rychlíka. Aktuální verze má jen 6 GB operační paměti a nabízí se ve dvou variantách – 128 a 256 GB.
Na zadní straně jsou sice tři foťáky, ale jedná se o sestavu 50+5+2 MPx. Je tedy jasné, že použitelný je jen hlavní. Sice 5MPx ultra širokoúhlý snímač může posloužit, ale má dost nízké rozlišení, takže kvalita fotek nebude valná. Samsung Galaxy A27 5G prošel certifikací IP64, takže to není na ponoření do vody, ale vydrží například v dešti.
Největším lákadlem bude asi softwarová podpora, jelikož Samsung uvádí, že mobil dostane 6 let bezpečnostních aktualizací. V případě verze systému se má dočkat šesti. To by mohlo znamenat, že bude pro tento kousek Android 17, 18, 19, 20, 21 a 22. To již nezní špatně. Zatím ale nevíme, jak je nastavená cena. Samsung to zatím neuvádí.
Specifikace Samsung Galaxy A27 5G
- displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 × 2340 (FHD+), 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3, Osmijádrový procesor, rychlost CPU 2,4 GHz, 1,8 GHz
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB (dostupné úložiště 104,0 GB), podpora externího úložiště MicroSD (až do 2 TB)
- Operační systém: Android 16 + OneUI 8.5
- SIM: Dual-SIM, velikost SIM: Nano-SIM (4FF), typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
- 5,0 Mpx (F2,2), ultra širokoúhlý
- 2,0 Mpx (F2,4), makro
- přední: 12,0 Mpx (F2,2, automatické ostření: Ne, optická stabilizace obrazu: Ne, blesk: Ne)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
- Snímač otisků prstů
- IP64
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz+5GHz, Bluetooth 5.1; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení: 10 | 25 W
Zdroj: gizmochina.com
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