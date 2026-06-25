Oppo Reno16 a Reno16 Pro: Evropská premiéra s odolnou konstrukcí a 6000mAh baterií

Zdroj: Oppo
Oppo sice již představilo nové modely série Reno, ale dnes zde máme další novinky se stejnými názvy, jen tedy jsou určeny pro evropský trh a specifikace se značně liší. Dá se říci, že asijské varianty jsou o něco lepší, ale ani dnešní novinky Oppo Reno16 a Oppo Reno16 Pro nejsou špatně vybavené.
Oppo Reno16 a Oppo Reno16 Pro
Obě novinky sdílí některé parametry, takže bude spíše záležet, čemu dáte přednost. Displeje mají úhlopříčku 6,32 palců, takže se mohou řadit mezi kompaktnější novinky, přičemž výška je u obou 151,21 mm. Oppo Reno16 Pro nabízí vyšší obnovovací frekvenci pro hry. Současně mají baterie o kapacitách 6000 mAh. Byla využita křemíkovo-uhlíková technologie. Jen je tedy škoda, že ve světě mají oba kousky o něco větší kapacitu.
Oppo Reno16; Zdroj: Oppo
Pokud jde o fotografické schopnosti, tak Oppo Reno16 se chlubí sestavou 50+50+50 MPx, zatímco Oppo Reno16 Pro má 200+50+50 MPx s vylepšenou stabilizací hlavního snímače. Oppo Reno16 je vybaven procesorem Snapdragon 7 Gen 4 a Pro verze má Dimensity 8550 Super. To jsou v podstatě hlavní rozdíly mezi oběma kousky.
Oppo Reno16 Pro; Zdroj: Oppo
V České republice budou modely Reno16 a Reno16 Pro dostupné od 1. července u autorizovaných partnerů značky OPPO. Doporučená maloobchodní cena modelu OPPO Reno16 činí 18 990 Kč se zaváděcí slevou na 14 990 Kč a u modelu OPPO Reno16 Pro 23 990 Kč se zaváděcí slevou na 18 990 Kč.
Specifikace OPPO Reno16 5G
- displej: 6,32 palců, AMOLED, 120 Hz, rozlišení 2640 x 1216 pixelů (FHD+), jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) (Qualcomm SM7750-AB), Adreno 722 GPU, 8jádrový CPU (1x 2,8 GHz Cortex-720 + 3x 2,4 GHz Cortex-720 + 4x 1,84 GHz Cortex-520)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM u specifických regionálních verzí, maximálně 2 aktivní služby současně)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 16 mm, 116° úhel záběru, AF, velikost snímače 1/2,88″, velikost pixelu 0,61 µm)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, 80 mm, PDAF, OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, 18 mm, 100° ultraširokoúhlý, AF, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
- IP66 + IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
- rozměry a hmotnost:
- Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů;
- Purple Black / Twilight Violet: 151,21 x 72,42 x 8,22 mm, cca 177 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (Si/C) + 80W
OPPO Reno16 Pro 5G
- displej: 6,32 palců, AMOLED, 144 Hz (režimy 60/90/120/144 Hz pro vybrané herní scénáře), FHD+ 2640 x 1216 pixelů, jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
- procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm), Mali-G720 MC8 GPU, 8jádrový CPU (1x 3,4 GHz Cortex-A725 + 3x 3,2 GHz Cortex-A725 + 4x 2,2 GHz Cortex-A725)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM, maximálně 2 aktivní služby současně)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, FOV 116°, 6P objektiv, AF)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, FOV 30°, 4P objektiv, AF, 2-osá OIS, 3,5x optický zoom, digitální zoom až 120x)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, FOV 100°, 5P objektiv, AF, podporuje retuš, Screen Fill Light, HI-RES, POP)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
- IP66 + IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5), GPS (Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
- rozměry a hmotnost:
- Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů
- Starlight Black: 151,21 x 72,42 x 8,20 mm, cca 185 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh + 80W
Zdroj: Tisková zpráva
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