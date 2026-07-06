Konec exkluzivity Apple Watch? Amazfit přináší interaktivní notifikace pro iOS

• 6. 7. 2026#Aktualizace #Příslušenství
Konec exkluzivity Apple Watch? Amazfit přináší interaktivní notifikace pro iOS

Zdroj: Amazfit

Pokud jste chtěli mít plnohodnotnější hodinky ke svému iPhonu, museli jste jednoduše sáhnout jen po Apple hodinkách. To se pomalinku mění, jelikož Apple musel upravit svůj ekosystém, aby i ostatní hodinky nabízely podobné funkce. Vychází to z nařízení EU, respektive otevření možností pro ostatní výrobce hodinek. Díky tomu Amazfit hodinky nově umí spolupracovat s notifikacemi, respektive nabízí běžné funkce.

Amazfit a iPhone

Společnost konkrétně integrovala iOS Notification Forwarding od Applu, díky čemuž hodinky neslouží jen k nahlédnutí obsahu notifikace. Nově jde provádět i akce, jako je například odpovídání na příchozí zprávu například u aplikace WhatsApp. Zde to ale nekončí, jelikož můžete provést přímo akci. Například u zmeškaného hovoru můžete rovnou z hodinek vyvolat volání zpět.

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Zdroj: Amazfit

Nabízí se i možnost zobrazování fotek. V podstatě záleží, co daná aplikace povoluje a co posílá do notifikací. Z hodinek tak nově můžete obsloužit upozornění a případně na ně reagovat bez nutnosti vytahovat mobil.

Novinka je ve fázi beta a vyžaduje, aby na iPhonu byl minimálně iOS 26.5. Aktuálně je dostupná pro hodinky Amazfit Cheetah 2 Ultra, Amazfit Balance Ultra a Amazfit Balance 3. V přípravě je podpora i pro další modely: Amazfit Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 a Balance 2. Aby toto rozšíření bylo aktivní, musí mít aplikace Zepp na iPhonu patřičné oprávnění. Musí v nastavení hledat „Oznámení aplikací“.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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