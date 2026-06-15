Blackview, HOTWAV, Doogee a Motorola na scéně: Novinky v obchodech #25

• 15. 6. 2026#Android #Smartphony
Blackview, HOTWAV, Doogee a Motorola na scéně: Novinky v obchodech #25

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Blackview FORT 100

Novinka Blackview FORT 100 zaujme cenou a zřejmě i design. Sice spadá mezi odolnější mobilu, ale ve svém základu nabízí relativně slabé specifikace. Podporuje maximálně LTE.

HEUREKAALZABlackview FORT 100 8GB/128GB White na Heureka.czBlackview FORT 100...Cena od 3 817 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a55ae4fd 1960 44a6 95b2 92d3d6e907b2

Specifikace Blackview FORT 100

  • displej: 6,56 palců (16,66 cm), HD IPS dotykový, 1612 x 720, 90 Hz, 260 PPI, jas 450 nitů, výřez tvaru kapky
  • procesor: osmijádrový MediaTek Helio G81 (2 GHz / 2000 MHz), Mali G52 MC2 GPU
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128 GB (podpora paměťových karet Micro SD/SDHC/SDXC až 1024 GB)
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Hybridní slot (2x Nano SIM nebo 1x Nano SIM + paměťová karta)
  • Foťáky:
    • zadní: 16 Mpx (hlavní, f/1,8, EIS stabilizace, automatické ostření, video 1080p 30fps)
      • ? MPx
    • přední: 13 Mpx (f/2,2)
  • IP68 + IP69K (voděodolný)
  • odemykání tváří
  • audio: bez 3,5mm jacku
  • Konektivita: 4G LTE, 3G (UMTS/CDMA), 2G (GSM/GPRS/HSCSD), Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB-C, VoLTE, VoWiFi
  • senzory: digitální kompas (magnetický senzor), gyroskop, pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), senzor přiblížení (proximity), světelný senzor
  • rozměry a hmotnost: 174,6 x 83 x 10,7 mm, 245 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W rychlé nabíjení

HOTWAV Hyper 7S

Další odolnější kousek se jmenuje HOTWAV Hyper 7S. Ten nabízí mimo jiné i baterii o kapacitě 10 800 mAh, ale nebyla použita novější technologie, takže se jedná o pořádného macka.

HEUREKAHOTWAV Hyper 7S 4GB/256GB Yellow na Heureka.czHOTWAV Hyper 7S 4GB/256GB...Cena od 4 387 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

e0bc7f42 ae91 45f1 8336 1c6b299d2550

Specifikace HOTWAV Hyper 7S

  • displej: 6,6 palců, HD+ (720 x 1612), 120 Hz, HDR10+, jas MIN 400, TYPE 450, Max 500 nitů, Corning Gorilla Glass 3, čitelný i venku na slunci
  • procesor: UMS9621S (Unisoc T8200), dvoujádrový Arm Cortex-A76 až 2,3 GHz + šestijádrový Arm Cortex-A55 až 2,1 GHz, Arm Mali-G57 2cores (až 850 MHz) GPU
  • RAM: 4 GB (rozšiřitelná o 12 GB)
  • úložiště: 256 GB (podpora microSD až 1000 GB)
  • Operační systém: Android 15,0
  • Dual SIM: 2x Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 24 Mpx (hlavní, nahrávání videa ve 4K)
    • přední: 8 Mpx
  • odolnost: IP69K a MIL-STD-810H, tělo z odolného plastu, vodotěsný (zvládne vysokotlaké mytí, prach, nárazy i krátkodobé ponoření)
  • čtečka: otisků prstů, 3D Face ID
  • Konektivita: 5G (N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78), 4G LTE (FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B28A/B28B/B66, TDD: B38/B39/B40/B41), 3G WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8), 2G (B2/B3/B5/B8), Wi-Fi 6, Bluetooth 5,1, vícesystémová navigace (GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo), NFC, WLAN Hotspot, USB-C, OTG
  • rozměry a hmotnost: 178 x 82,7 x 19,1 mm, 394,8 gramů
  • baterie a nabíjení: 10800 mAh

Doogee S300 Plus Titan

Další odolný kousek spadá do vyšší kategorie. Zde se nabízí podstatně vyšší výbava, ale také za vyšší cenu. Kromě toho se nabízí i takové vymoženosti jako třeba druhý LED displej na zadní straně.

HEUREKADoogee S300 Plus Titan na Heureka.czDoogee S300 Plus TitanCena od 13 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

517f4fdb 6e94 4867 abc6 3ab1417f0d24

Specifikace Doogee S300 Plus Titan

  • displej: 6,78 palců, IPS, 2460 x 1080 px, 396 PPI, Gorilla Glass 5
  • procesor: Dimensity 8300
  • RAM: 12/16 GB (až 36/48 GB virtuální RAM)
  • úložiště: 1024 GB (1 TB, podpora paměťových karet až 2 TB)
  • Operační systém: Android 16 (plně v českém jazyce)
  • Dual SIM: Ano
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HP2 (S5KHP2), f/1,8, 3x optický ZOOM, 50x digitální zoom)
      • Noční vidění
    • přední: 32 Mpx
  • odolnost: IP68, IP69 a MIL-STD-810H (odolný vůči vodě, prachu a nárazům)
  • čtečka: otisku prstů, detekce obličeje
  • audio: 1PC Smart-K Box Speaker
  • Konektivita: 5G, 4G LTE (české), 3G, 2G, Wi-Fi 6 (2,4 a 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, USB-C, VoLTE, OTG
  • senzory: g-senzor, proximity, světelný, magnetický, e-kompas, gyroskop
  • rozměry a hmotnost: 180,8 x 84 x 17,7 mm, 364 gramů
  • baterie a nabíjení: 11000 mAh, 120W rychlé nabíjení, reverse charging, výdrž: 2 – 6 dní
  • materiál: polykarbonát, guma, hliníkový rámeček
  • ostatní: inovativní mini LED displej na zadní straně, notifikační dioda, FM rádio

Motorola Edge 70 Pro

Nedávná novinka Motorola Edge 70 Pro se dostává na český trh s cenou těsně pod patnáct tisíc korun. Nabízí se tenký mobil s poměrně zajímavou výbavou, jen tedy Motorola možná některé zklame kolem fotografické výbavy.

HEUREKAMotorola Edge 70 Pro 12GB/512GB ANTONE Zinfandel na Heureka.czMotorola Edge 70 Pro...Cena od 19 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAMotorola Edge 70 Pro 8GB/256GB PANTONE Chicory Coffee na Heureka.czMotorola Edge 70 Pro...Cena od 14 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

7a2d7131 e505 44c1 8996 36966e3dca2f

Specifikace Motorola Edge 70 Pro

  • displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, Super HD (2772 x 1272), 144 Hz, jas až 5200 nitů (HBM 1800 nitů), HDR10+, 10-bit, poměr displeje k tělu 96,80 %, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: MediaTek Dimensity 8500 Extreme
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256 GB UFS 4.1
  • operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA™ 710, f/1.8, OIS, 2,0 µm)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2.0, 122°, 12 mm, 1,28 µm)
    • přední: 50 Mpx (f/1.9, 1,28 µm)
  • IP68 + IP69, MIL-STD 810H
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
  • konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC, USB-C 2.0
  • rozměry a hmotnost: 162,7 x 75,6 x 6,99/7,29 mm, 183/190 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh (Silicon-Carbon), 90W rychlé nabíjení, 5W reverzní nabíjení
Konec podvodných hovorů? Google má řešení! + Jak ušetřit na novém mobilu

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim