Blackview, HOTWAV, Doogee a Motorola na scéně: Novinky v obchodech #25

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Motorola Edge 70 Pro a Xiaomi 17T/Pro: Novinky v obchodech #23
- Huawei Watch Fit 5, Amazfit Bip Max a další chytré hodinky: Novinky v obchodech #23
- Motorola Edge 70 Pro, OnePlus Nord 6 a nezvyklé Doogee mobily dorazily: Novinky v obchodech #24
- Xiaomi Watch S5, ICE smart TKS 2.0 a Tracer s AMOLED displeji: Novinky v obchodech #24
Blackview FORT 100
Novinka Blackview FORT 100 zaujme cenou a zřejmě i design. Sice spadá mezi odolnější mobilu, ale ve svém základu nabízí relativně slabé specifikace. Podporuje maximálně LTE.HEUREKAALZABlackview FORT 100...Cena od 3 817 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Blackview FORT 100
- displej: 6,56 palců (16,66 cm), HD IPS dotykový, 1612 x 720, 90 Hz, 260 PPI, jas 450 nitů, výřez tvaru kapky
- procesor: osmijádrový MediaTek Helio G81 (2 GHz / 2000 MHz), Mali G52 MC2 GPU
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128 GB (podpora paměťových karet Micro SD/SDHC/SDXC až 1024 GB)
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Hybridní slot (2x Nano SIM nebo 1x Nano SIM + paměťová karta)
- Foťáky:
- zadní: 16 Mpx (hlavní, f/1,8, EIS stabilizace, automatické ostření, video 1080p 30fps)
- ? MPx
- přední: 13 Mpx (f/2,2)
- zadní: 16 Mpx (hlavní, f/1,8, EIS stabilizace, automatické ostření, video 1080p 30fps)
- IP68 + IP69K (voděodolný)
- odemykání tváří
- audio: bez 3,5mm jacku
- Konektivita: 4G LTE, 3G (UMTS/CDMA), 2G (GSM/GPRS/HSCSD), Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB-C, VoLTE, VoWiFi
- senzory: digitální kompas (magnetický senzor), gyroskop, pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), senzor přiblížení (proximity), světelný senzor
- rozměry a hmotnost: 174,6 x 83 x 10,7 mm, 245 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W rychlé nabíjení
HOTWAV Hyper 7S
Další odolnější kousek se jmenuje HOTWAV Hyper 7S. Ten nabízí mimo jiné i baterii o kapacitě 10 800 mAh, ale nebyla použita novější technologie, takže se jedná o pořádného macka.HEUREKAHOTWAV Hyper 7S 4GB/256GB...Cena od 4 387 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace HOTWAV Hyper 7S
- displej: 6,6 palců, HD+ (720 x 1612), 120 Hz, HDR10+, jas MIN 400, TYPE 450, Max 500 nitů, Corning Gorilla Glass 3, čitelný i venku na slunci
- procesor: UMS9621S (Unisoc T8200), dvoujádrový Arm Cortex-A76 až 2,3 GHz + šestijádrový Arm Cortex-A55 až 2,1 GHz, Arm Mali-G57 2cores (až 850 MHz) GPU
- RAM: 4 GB (rozšiřitelná o 12 GB)
- úložiště: 256 GB (podpora microSD až 1000 GB)
- Operační systém: Android 15,0
- Dual SIM: 2x Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 24 Mpx (hlavní, nahrávání videa ve 4K)
- přední: 8 Mpx
- odolnost: IP69K a MIL-STD-810H, tělo z odolného plastu, vodotěsný (zvládne vysokotlaké mytí, prach, nárazy i krátkodobé ponoření)
- čtečka: otisků prstů, 3D Face ID
- Konektivita: 5G (N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78), 4G LTE (FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B28A/B28B/B66, TDD: B38/B39/B40/B41), 3G WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8), 2G (B2/B3/B5/B8), Wi-Fi 6, Bluetooth 5,1, vícesystémová navigace (GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo), NFC, WLAN Hotspot, USB-C, OTG
- rozměry a hmotnost: 178 x 82,7 x 19,1 mm, 394,8 gramů
- baterie a nabíjení: 10800 mAh
Doogee S300 Plus Titan
Další odolný kousek spadá do vyšší kategorie. Zde se nabízí podstatně vyšší výbava, ale také za vyšší cenu. Kromě toho se nabízí i takové vymoženosti jako třeba druhý LED displej na zadní straně.HEUREKADoogee S300 Plus TitanCena od 13 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Doogee S300 Plus Titan
- displej: 6,78 palců, IPS, 2460 x 1080 px, 396 PPI, Gorilla Glass 5
- procesor: Dimensity 8300
- RAM: 12/16 GB (až 36/48 GB virtuální RAM)
- úložiště: 1024 GB (1 TB, podpora paměťových karet až 2 TB)
- Operační systém: Android 16 (plně v českém jazyce)
- Dual SIM: Ano
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HP2 (S5KHP2), f/1,8, 3x optický ZOOM, 50x digitální zoom)
- Noční vidění
- přední: 32 Mpx
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HP2 (S5KHP2), f/1,8, 3x optický ZOOM, 50x digitální zoom)
- odolnost: IP68, IP69 a MIL-STD-810H (odolný vůči vodě, prachu a nárazům)
- čtečka: otisku prstů, detekce obličeje
- audio: 1PC Smart-K Box Speaker
- Konektivita: 5G, 4G LTE (české), 3G, 2G, Wi-Fi 6 (2,4 a 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, USB-C, VoLTE, OTG
- senzory: g-senzor, proximity, světelný, magnetický, e-kompas, gyroskop
- rozměry a hmotnost: 180,8 x 84 x 17,7 mm, 364 gramů
- baterie a nabíjení: 11000 mAh, 120W rychlé nabíjení, reverse charging, výdrž: 2 – 6 dní
- materiál: polykarbonát, guma, hliníkový rámeček
- ostatní: inovativní mini LED displej na zadní straně, notifikační dioda, FM rádio
Motorola Edge 70 Pro
Nedávná novinka Motorola Edge 70 Pro se dostává na český trh s cenou těsně pod patnáct tisíc korun. Nabízí se tenký mobil s poměrně zajímavou výbavou, jen tedy Motorola možná některé zklame kolem fotografické výbavy.HEUREKAMotorola Edge 70 Pro...Cena od 19 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAMotorola Edge 70 Pro...Cena od 14 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Edge 70 Pro
- displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, Super HD (2772 x 1272), 144 Hz, jas až 5200 nitů (HBM 1800 nitů), HDR10+, 10-bit, poměr displeje k tělu 96,80 %, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 8500 Extreme
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA™ 710, f/1.8, OIS, 2,0 µm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2.0, 122°, 12 mm, 1,28 µm)
- přední: 50 Mpx (f/1.9, 1,28 µm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA™ 710, f/1.8, OIS, 2,0 µm)
- IP68 + IP69, MIL-STD 810H
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 162,7 x 75,6 x 6,99/7,29 mm, 183/190 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (Silicon-Carbon), 90W rychlé nabíjení, 5W reverzní nabíjení
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