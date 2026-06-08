Motorola Edge 70 Pro, OnePlus Nord 6 a nezvyklé Doogee mobily dorazily: Novinky v obchodech #24

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- RedMagic 11 Pro, Z80 Ultra a odolný Doogee Fire 7 PRO: Novinky v obchodech #22
- Amazfit Cheetah 2 Ultra, Garmin Bounce a další: Novinky v obchodech #22
- Motorola Edge 70 Pro a Xiaomi 17T/Pro: Novinky v obchodech #23
- Huawei Watch Fit 5, Amazfit Bip Max a další chytré hodinky: Novinky v obchodech #23
Motorola Edge 70 Pro
Nedávná novinka Motorola Edge 70 Pro se dostává na český trh s cenou těsně pod patnáct tisíc korun. Nabízí se tenký mobil s poměrně zajímavou výbavou, jen tedy Motorola možná některé zklame kolem fotografické výbavy.HEUREKAMotorola Edge 70 Pro...Cena od 14 520 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAMotorola Edge 70 Pro...Cena od 19 360 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Edge 70 Pro
- displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, Super HD (2772 x 1272), 144 Hz, jas až 5200 nitů (HBM 1800 nitů), HDR10+, 10-bit, poměr displeje k tělu 96,80 %, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 8500 Extreme
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA™ 710, f/1.8, OIS, 2,0 µm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2.0, 122°, 12 mm, 1,28 µm)
- přední: 50 Mpx (f/1.9, 1,28 µm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA™ 710, f/1.8, OIS, 2,0 µm)
- IP68 + IP69, MIL-STD 810H
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 162,7 x 75,6 x 6,99/7,29 mm, 183/190 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (Silicon-Carbon), 90W rychlé nabíjení, 5W reverzní nabíjení
OnePlus Nord 6
V dubnu představený OnePlus Nord 6 se dostává na český trh. Zde je zajímavější hardware než v případě Motoroly, a to i za nižší cenu. Hlavně kapacita baterie zaujme nejednoho.HEUREKAOnePlus Nord 6 5G...Cena od 11 463 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OnePlus Nord 6
- displej: 6,78 palců, Sunburst AMOLED (Flex), 1.5K (2772 x 1272), 450 ppi, až 165 Hz, jas až 3600 nitů, 1,07 miliard barev, Sunburst HDR, Crystal Guard
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, Qualcomm Adreno 825 GPU
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, OxygenOS 16.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-600 CMOS, 1/1,953″, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, OmniVision OV08F, 1/4″, f/2.2)
- přední: 32 Mpx (1/3,1″, f/2.0, EIS)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-600 CMOS, 1/1,953″, f/1.8, OIS)
- IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů v displeji
- Dual Stereo Speakers (300% Super Audio Mode, OReality Audio)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6, GPS (GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC), NFC, infračervený port, USB-C (2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,5 x 77,5 x 8,5 mm, 217 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh (SiCarbon Battery), 80W SUPERVOOC rychlé nabíjení, 27W reverzní nabíjení
Doogee V Max 2 PRO Titanium
Novinka Doogee V Max 2 PRO Titanium je spíše monstrum, jelikož má 22000mAh baterii, zadní displej a může posloužit jako kempingové světlo.HEUREKADoogee V Max 2 PRO...Cena od 14 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Doogee V Max 2 PRO Titanium
- displej: 6,78 palců, FHD+ IPS, 120 Hz
- procesor: Dimensity 8300
- RAM: 16 GB
- úložiště: 1 TB
- Operační systém: Android 16 (včetně AI Image Editing, AI Object Removal, AI Background Replacement, Al Digital Human, AI Portrait)
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (noční vidění, 4 IR LED)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý a makro)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 64 Mpx (noční vidění, 4 IR LED)
- IP68, IP69K, MIL-STD-810H
- duální super lineární reproduktory (stereo)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, POC Intercom, USB-C
- baterie a nabíjení: 22000 mAh (silikon-uhlíková), 120W rychlé nabíjení, 33W reverzní nabíjení
- další výbava: zadní digitální displej (Visual Digital Rear Display), 1000 LM kempingové a SOS světlo, RGB ambientní světlo
DOOGEE M30 Pro White
Poslední dnění novinka DOOGEE M30 Pro White má nastavenou cenu relativně nízko, ale některé může zaujmout druhým displejem na zádech. Aby toho nebylo málo, tak kapacita baterie je 8000 mAh. Mobil ale nenabízí 5G technologii.HEUREKADOOGEE M30 Pro WhiteCena od 4 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKADOOGEE M30 Pro VIP WhiteCena od 5 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace DOOGEE M30 Pro White
- displej: 6,88 palců, IPS HD+, 120 Hz
- zadní displej: 1,3 palců, IPS
- procesor: UNISOC T7280 (osmijádrový, až 2,2 GHz, 12nm)
- RAM: 8/64 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB uMCP
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx
- 2 Mpx (makro)
- přední: 20 Mpx
- zadní: 64 Mpx
- boční snímač otisků prstů
- Konektivita: 4G, NFC, USB-C
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 33W rychlé nabíjení
- další výbava: Widevine L1, odemykání obličejem
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