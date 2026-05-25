RedMagic 11 Pro, Z80 Ultra a odolný Doogee Fire 7 PRO: Novinky v obchodech #22

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Nubia RedMagic 11 Pro
Po nějaké době od uvedení si mobil RedMagic 11 Pro našel cestu na český trh. Je jedním z mála, co má ukrytou přední kameru přímo pod displejem. Samozřejmě se nabízí nejlepší specifikace s pořádnou baterií, jen ta fotografická výbava by mohla být lepší.HEUREKANuba RedMagic 11 Pro 5G...Cena od 24 684 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace RedMagic 11 Pro
- displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED BOE X10, 144Hz, až 2000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Redmagic AI OS 11
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 120°
- 2 MPx, makro
- přední – 16 MPx

- čtečka otisků prstů v displeji
- infra senzor
- IPX8
- 3.5mm jack, stereo, DTS:X ULTRA
- 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 6, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC
- baterie: 8000mAh baterie, 80W
Nubia Z80 Ultra
Také se na českém trhu objevuje Nubia Z80 Ultra za zajímavou cenu, byť se jedná o top model s ukrytou přední kamerou pod displejem. Zde se již nabízí plnohodnotná fotografická výbava.HEUREKANubia Z80 Ultra...Cena od 17 244 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Nubia Z80 Ultra
- displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED, BOE X10, až 144Hz, až 2000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16/24 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Nebula AIOS 2
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 120°, makro
- 64 MPx, periskop, OIS
- přední – 16 MPx UD

- čtečka otisků prstů v displeji, infra
- USB Type-C audio, stereo
- IP68 & IP69
- 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC
- rozměry: 164,5 × 77,2 × 8,6 mm; 227 gramů
- baterie: 7100 mAh + 90W USB C, 80W bezdrátově
Doogee Fire 7 PRO
Na závěr zde máme odolný mobil s pořádnou kapacitou baterie a výraznou a silnou svítilnou na zadní straně, která dosahuje na 1200 lumenů.HEUREKADoogee Fire 7 PRO...Cena od 6 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Doogee Fire 7 PRO
- displej: 6,6 palců, IPS LCD, 90 Hz, 400 nitů, 720 x 1612 pixelů
- procesor: Mediatek Dimensity 6300 (6 nm), Mali-G57 MC2 GPU
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB (podpora microSDXC)
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní, f/1,8, PDAF)
- 20 Mpx (noční vidění, f/1,8)
- přední: 16 Mpx (f/2,0)

- IP68/IP69K + MIL-STD-810H + odolnost proti pádu z 1,5 m
- 1200 lumenů dedikovaná svítilna na zádech
- čtečka otisků prstů na boku
- hlasitý reproduktor
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5,2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM rádio, USB-C
- rozměry a hmotnost: 176,5 x 82,5 x 18,7 mm, 395 gramů
- baterie a nabíjení: 13000 mAh, 33W drátové nabíjení
