RedMagic 11 Pro, Z80 Ultra a odolný Doogee Fire 7 PRO: Novinky v obchodech #22

• 25. 5. 2026#Android #Smartphony
RedMagic 11 Pro, Z80 Ultra a odolný Doogee Fire 7 PRO: Novinky v obchodech #22

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Nubia RedMagic 11 Pro

Po nějaké době od uvedení si mobil RedMagic 11 Pro našel cestu na český trh. Je jedním z mála, co má ukrytou přední kameru přímo pod displejem. Samozřejmě se nabízí nejlepší specifikace s pořádnou baterií, jen ta fotografická výbava by mohla být lepší.

HEUREKANuba RedMagic 11 Pro 5G 16GB/512GB Black na Heureka.czNuba RedMagic 11 Pro 5G...Cena od 24 684 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

64f00fc1 990a 42f9 8023 c226cbeab6d9

Specifikace RedMagic 11 Pro

  • displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED BOE X10, 144Hz, až 2000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + Redmagic AI OS 11
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, 120°
      • 2 MPx, makro
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • infra senzor
  • IPX8
  • 3.5mm jack, stereo, DTS:X ULTRA
  • 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 6, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC
  • baterie: 8000mAh baterie, 80W

Nubia Z80 Ultra

Také se na českém trhu objevuje Nubia Z80 Ultra za zajímavou cenu, byť se jedná o top model s ukrytou přední kamerou pod displejem. Zde se již nabízí plnohodnotná fotografická výbava.

HEUREKANubia Z80 Ultra 16GB/512GB White na Heureka.czNubia Z80 Ultra...Cena od 17 244 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5b05fff4 ba3c 46fc 9209 74dcad1dfa45

Specifikace Nubia Z80 Ultra

  • displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED, BOE X10, až 144Hz, až 2000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16/24 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + Nebula AIOS 2
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, 120°, makro
      • 64 MPx, periskop, OIS
    • přední – 16 MPx UD
  • čtečka otisků prstů v displeji, infra
  • USB Type-C audio, stereo
  • IP68 & IP69
  • 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC
  • rozměry: 164,5 × 77,2 × 8,6 mm; 227 gramů
  • baterie: 7100 mAh + 90W USB C, 80W bezdrátově

Doogee Fire 7 PRO

Na závěr zde máme odolný mobil s pořádnou kapacitou baterie a výraznou a silnou svítilnou na zadní straně, která dosahuje na 1200 lumenů.

HEUREKADoogee Fire 7 PRO 8GB/256GB Silver na Heureka.czDoogee Fire 7 PRO...Cena od 6 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

0347e34b 82f1 407c bcfb fe2f1217193d

Specifikace Doogee Fire 7 PRO

  • displej: 6,6 palců, IPS LCD, 90 Hz, 400 nitů, 720 x 1612 pixelů
  • procesor: Mediatek Dimensity 6300 (6 nm), Mali-G57 MC2 GPU
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB (podpora microSDXC)
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 64 Mpx (hlavní, f/1,8, PDAF)
      • 20 Mpx (noční vidění, f/1,8)
    • přední: 16 Mpx (f/2,0)
  • IP68/IP69K + MIL-STD-810H + odolnost proti pádu z 1,5 m
  • 1200 lumenů dedikovaná svítilna na zádech
  • čtečka otisků prstů na boku
  • hlasitý reproduktor
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5,2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, FM rádio, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 176,5 x 82,5 x 18,7 mm, 395 gramů
  • baterie a nabíjení: 13000 mAh, 33W drátové nabíjení
APPLE ODEPSAL Mac Pro! 😱 Má MacBook Neo s iPhonovým čipem smysl?

💡ANKETA: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim