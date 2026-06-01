Motorola Edge 70 Pro a Xiaomi 17T/Pro: Novinky v obchodech #23

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Edge 70 Pro
Dubnová novinka od Motoroly se dostává na český trh. Zejména láká na tenký profil, větší kapacitu baterie, velmi dobrý displej a zvýšenou odolnost.
Specifikace Motorola Edge 70 Pro
- displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, Super HD (2772 x 1272), 144 Hz, jas až 5200 nitů (HBM 1800 nitů), HDR10+, 10-bit, poměr displeje k tělu 96,80 %, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 8500 Extreme
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA™ 710, f/1.8, OIS, 2,0 µm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2.0, 122°, 12 mm, 1,28 µm)
- přední: 50 Mpx (f/1.9, 1,28 µm)
- IP68 + IP69, MIL-STD 810H
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 162,7 x 75,6 x 6,99/7,29 mm, 183/190 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (Silicon-Carbon), 90W rychlé nabíjení, 5W reverzní nabíjení
Xiaomi 17T
Nejnovější mobil Xiaomi 17T je již dostupný na českém trhu s velmi zajímavým poměrem ceny a výbavy. V tomto případě přímo konkuruje modelu Edge výše od Motoroly, jenže Xiaomi nastavilo lepší cenu.
Specifikace Xiaomi 17T
- displej: 6,59palcový AMOLED, 1,5K (2756 × 1268), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 120 Hz, maximální jas 3500 nitů,
- procesor: MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm), osmijádrové (až 3,4 GHz), GPU Mali-G720 MC8, NPU 880
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,7, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 800, velikost snímače 1/1,55 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,6 × 75,2 × 8,17 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 67W USB C
Xiaomi 17T Pro
Samozřejmě se nabízí i vybavenější kousek Xiaomi 17T Pro, u kterého je cena nastavena výše, ale tomu také odpovídá samotná výbava.
Specifikace Xiaomi 17T Pro
- displej: 6,83palcový AMOLED, 1,5K (2772 × 1280), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 144 Hz, ultra nízký jas 1 nit, maximální jas 3500 nitů)
- procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3nm), osmijádrové (až 4,21 GHz), GPU Mali G1-Ultra, NPU 990
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,67, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 950, velký snímač o velikosti 1/1,31 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm, filmové natáčení ve 4K při 60 fps s přirozeně rozostřeným pozadím)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (Dual Bluetooth), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,2 × 77,5 × 8,25 mm, 219 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W USB C, 50W bezdrátové HyperCharge rychlonabíjení
