WhatsApp spouští reklamy: v Aktualitách uvidíte sponzorovaný obsah, v soukromých chatech ne

3. 3. 2026
Zdroj: Dotekománie

WhatsApp se dlouho pyšnil tím, že je bez reklam. Ta doba skončila. Služba, kterou v Česku i po celém světě používají miliardy lidí především proto, aby si psaly se známými a rodinou, oznamuje plošné spuštění reklamního systému. Zatím jde o nasazení omezené na záložku Aktuality.

Reklama přichází do WhatsApp

Statusové reklamy budou fungovat podobně jako reklamy na Instagramu nebo Snapchatu – prostě se vloží mezi příběhy lidí, které sledujete. Reklamy se neobjeví náhodně kdekoliv. WhatsApp zatím pevně drží linii: žádný sponzorovaný obsah v soukromých chatech, skupinách ani voláních. Soukromá komunikace zůstává šifrovaná a prostá inzerentů. Alespoň tak to WhatsApp slibuje.

Reklamy v kanálech se týká firemních a tvůrčích kanálů – tedy jednosměrného vysílání, kde firmy nebo veřejné osobnosti sdílejí novinky s fanoušky. Placené kanály jsou v adresáři zvýrazněny malým štítkem, aby bylo jasné, že za jejich umístěním stojí peníze. Funguje to trochu jako sponzorované výsledky ve vyhledávači Google – jsou nahoře, ale je u nich vidět, proč tam jsou.

Prakticky si to lze představit takto: místní kavárna propaguje svůj kanál zákazníkům v okolí, fitness studio láká nové zájemce v sousedství. Menší firmy tak mohou oslovit lidi, kteří o nich ani nevědí, aniž by musely investovat do komplexních reklamních kampaní.

Jak WhatsApp cílí reklamy, aniž by četl vaše zprávy?

Tady přichází otázka, kterou si položí každý: jestliže jsou zprávy šifrované, jak vlastně reklamy fungují? WhatsApp tvrdí, že pro cílení používá pouze omezené zdroje – jazyk aplikace, zemi a to, jak uživatelé s reklamami přímo interagují. Obsah soukromých zpráv, hovory ani skupinové konverzace prý do cílení nevstupují.

WA PROMOTED CHANNELS STATUS ADS BUSINESS FEATURE ANDROID 1600x1080x

Zdroj: WABetaInfo

Nechcete reklamy vidět? V Evropě existuje cesta, ale stojí peníze. Evropská unie opět přinutila Meta k tomu, aby nabídla alternativu. Uživatelé v evropském regionu si mohou vybrat: buď používají WhatsApp s reklamami zdarma, nebo si zaplatí předplatné a reklamy zmizí. Podmínkou je přihlášení přes Centrum účtů a minimální věk 18 let.

Cena závisí na tom, kde předplatné koupíte. Přes web Facebook nebo Instagram vyjde na 3 eura měsíčně (zhruba 72 Kč). Pokud si stejné předplatné koupíte přes Apple App Store nebo Google Play, zaplatíte 4 eura (zhruba 100 Kč) díky provizi. Předplatitelům pak navíc WhatsApp nesmí používat jejich interakce s reklamami pro cílení napříč produkty Meta.

Jak se bránit, když reklama začne otravovat?

Pokud narazíte na inzerenta, jehož obsah nechcete vidět, WhatsApp nabídl základní nástroje ochrany. V menu lze konkrétního inzerenta zablokovat nebo jeho reklamy skrýt. Blokace je trvalá a daná firma se vám v záložce Aktuality přestane zobrazovat úplně. Reklamy jsou nyní zaváděny všem uživatelům s aktuální verzí aplikace pro Android i iOS, nicméně spouštění probíhá postupně.

Zdroj: wabetainfo.com

Jakub Sobotka

Komentáře

