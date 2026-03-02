Viděli jsme na živo nový Nothing Phone (4a)

• 2. 3. 2026#Android #Smartphony
Viděli jsme na živo nový Nothing Phone (4a)

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nothing nám na veletrhu MWC ukazuje nový telefon Nothing Phone (4a). My jsme vám tak nafotili tuto novinku rovnou ve všech barevných variantách. Jelikož ale platí embargo na podrobnější informace, dneska to bude jen stručně o designu.

Nothing Phone (4a)

K dispozici budou celkem čtyři barevné verze. Nás osobně na výstavišti nejvíce zaujala modrá. Ta je poměrně sytá a rozhodně se s ní neztratíte v davu.

nothing Phone 4a 2 4013x2257x nothing Phone 4a 4 5712x3213x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dále bude v nabídce růžová, která je příjemně decentní a nekřičí. Nabídku doplní pro Nothing typická bílá a nakonec samozřejmě nesmí chybět ani černá. V té se design zadní strany trochu ztrácí, to může být však pro mnohé výhoda.

nothing Phone 4a 3 5335x3001x nothing Phone 4a 4 4013x2257x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Z prvních pohledů na veletrhu vypadá design jako mírně obměněný s méně světelnými efekty. Na pravém boku jsme viděli tlačítko pro odemčení spolu s tlačítky pro regulaci hlasitosti. Na levém boku je pak jedno tlačítko navíc, což předpokládáme, že bude Essential key jako u předchůdce.

nothing Phone 4a 2 4837x2721x nothing Phone 4a 1 4013x2257x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nothing Phone (4a) má být finálně představen 5.března. My jej již testujeme a můžete se tedy těšit rovnou na naši recenzi.

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

