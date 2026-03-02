Viděli jsme na živo nový Nothing Phone (4a)

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nothing nám na veletrhu MWC ukazuje nový telefon Nothing Phone (4a). My jsme vám tak nafotili tuto novinku rovnou ve všech barevných variantách. Jelikož ale platí embargo na podrobnější informace, dneska to bude jen stručně o designu.
Nothing Phone (4a)
K dispozici budou celkem čtyři barevné verze. Nás osobně na výstavišti nejvíce zaujala modrá. Ta je poměrně sytá a rozhodně se s ní neztratíte v davu.
Dále bude v nabídce růžová, která je příjemně decentní a nekřičí. Nabídku doplní pro Nothing typická bílá a nakonec samozřejmě nesmí chybět ani černá. V té se design zadní strany trochu ztrácí, to může být však pro mnohé výhoda.
Z prvních pohledů na veletrhu vypadá design jako mírně obměněný s méně světelnými efekty. Na pravém boku jsme viděli tlačítko pro odemčení spolu s tlačítky pro regulaci hlasitosti. Na levém boku je pak jedno tlačítko navíc, což předpokládáme, že bude Essential key jako u předchůdce.
Nothing Phone (4a) má být finálně představen 5.března. My jej již testujeme a můžete se tedy těšit rovnou na naši recenzi.
