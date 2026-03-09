Série Xiaomi 17, iPhone 17e a Motorola Edge 70 Fusion: Novinky v obchodech #11

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Infinix NOTE Edge, Oppo Find X9, Google Pixel 10a a Realme: Novinky v obchodech #9
- Bea-Fon, Niceboy a Garmin: Novinky v obchodech #9
- Série Samsung Galaxy S26 a Motorola Signature: Novinky v obchodech #10
- T-Rex Ultra 2, Approach J1 a ALIGATOR: Novinky v obchodech #10
Xiaomi 17 Ultra
Pár měsíců od uvedení zde máme konečně Xiaomi 17 Ultra (recenze) v českých obchodech. Jedná se o nejvybavenější model od tohoto výrobce, čemuž odpovídají specifikace i cena.HEUREKAALZAXiaomi 17 Ultra 16GB/1TB...Cena od 39 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi 17 Ultra...Cena od 32 088 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi 17 Ultra...Cena od 32 088 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Xiaomi 17 Ultra
- displej: 6,9 palců, 2608 x 1200 pixelů (2K), OLED, 20:9, LTPO, 1-120Hz, až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3.0
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- úložiště: 512/1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 115° + 5cm makro, f/2.2
- 200 MPx, ƒ/2.39-2.96, 3,2-4,3x zoom, 30cm telefoto makro, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo, Dolby Atmos
- IP66 + IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, BeidouB1I + B1C+ B2a｜GPS: L1 + L5｜Galileo: E1 + E5a | GLONASS: G1｜QZSS: L1 + L5｜NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen 2, NFC
- rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,29 mm; 223,4 gramů
- baterie: 6800 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově
Xiaomi 17
Samozřejmě nesmí chybět ani základní Xiaomi 17 (první dojmy), který nabízí velmi dobrou výbavu v poměrně kompaktním provedení.HEUREKAALZAXiaomi 17 12GB/256GB...Cena od 20 501 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi 17 12GB/512GB Ice...Cena od 22 498 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi 17 12GB/512GB...Cena od 22 498 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi 17 12GB/256GB...Cena od 20 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi 17 12GB/512GB...Cena od 22 498 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Xiaomi 17
- displej: 6,3 palců, OLED, 2656 × 1220 pixelů, 1–120 Hz, jas až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4,1
- Operační systém: Android 16 + Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Light Fusion 950, 1/1,31″, 2,4 μm Super Pixel 4 v 1, f/1,67, OIS, 23 mm, Leica Summilux VARIO-SUMMILUX 1:1,67-2,4/17-60 ASPH.)
- 50 Mpx (plovoucí teleobjektiv Leica, Samsung JN5, 1/2,75″, f/2,0, OIS, 60 mm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, OV50M, 1,22 μm pixel 4 v 1, f/2,4, 17 mm, zorný úhel 102°)
- přední: 50 Mpx (automatické ostření, OV50M, f/2,2, 21 mm, zorný úhel 90°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Light Fusion 950, 1/1,31″, 2,4 μm Super Pixel 4 v 1, f/1,67, OIS, 23 mm, Leica Summilux VARIO-SUMMILUX 1:1,67-2,4/17-60 ASPH.)
- odolnost: IP68
- čtečka: ultrazvukový snímač otisků prstů v displeji, odemykání obličejem s umělou inteligencí
- audio: stereo reproduktory, 4mikrofonová soustava, certifikace Hi-Res a Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (Provoz Multi-Link, 2×2 MIMO, 8×8 Sounding, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 6,0 (Dual-Bluetooth, podpora SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5,0/LC3/MIHC), GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), Beidou, QZSS (L1+L5), NavIC (L5), A-GPS, SAP, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 gramů
- baterie a nabíjení: 6330 mAh (Xiaomi Surge), 100W kabelové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge
iPhone 17e
Další novinkou na českém trhu je iPhone 17e, tedy nejnovější a nejzákladnější mobil od Applu, který jde spíše cestou minimalizmu.HEUREKAALZAApple iPhone 17e 256GB...Cena od 16 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace iPhone 17e
- displej: 6,1 palců (viditelná plocha 6,06 palců), Super Retina XDR OLED, 2532 × 1170, 460 ppi, HDR, True Tone, široký barevný rozsah (P3), Haptic Touch, kontrastní poměr 2 000 000:1, jas 800 nitů (špičkový jas 1 200 nitů HDR), oleofobní úprava proti šmouhám, antireflexní vrstva, podpora zobrazení více jazyků a znaků
- procesor: Apple A19, 6jádrové CPU (2 výkonnostní, 4 úsporná), 4jádrové GPU s Neural Acceleratory, 16jádrový Neural Engine, hardwarově akcelerované sledování paprsků
- RAM: nespecifikováno
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: iOS 26, Apple Intelligence
- Dual SIM: Nano-SIM + eSIM (podpora dvou eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (hlavní Fusion, 26 mm, f/1,6, optická stabilizace obrazu, Hybrid Focus Pixels)
- 12 Mpx (2x přiblížení, 52 mm, f/1,6, optická stabilizace obrazu, Hybrid Focus Pixels)
- přední: 12 Mpx (TrueDepth, f/1,9, AF s Focus Pixels, Retina Flash)
- zadní: 48 Mpx (hlavní Fusion, 26 mm, f/1,6, optická stabilizace obrazu, Hybrid Focus Pixels)
- IP68
- Face ID
- stereo
- Konektivita: 5G (sub-6 GHz, MIMO 4×4), 4G LTE (Gigabitové, MIMO 4×4), Wi-Fi 6 (802.11ax, MIMO 2×2), Bluetooth 5.3, GPS (GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC), NFC s režimem čtečky, USB-C (USB 2 až 480 Mb/s)
- rozměry a hmotnost: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 170 gramů
- baterie a nabíjení: zabudovaná lithium-iontová baterie, přehrávání videa až 26 hodin (streamovaného až 21 hodin), rychlé nabíjení (až na 50 % za 30 minut s 20W+ adaptérem), bezdrátové nabíjení MagSafe až 15 W, bezdrátové nabíjení Qi2 až 15 W
Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Dokonce v českých obchodech najdete Leica Leitzphone powered by Xiaomi, což je vylepšená verze Xiaomi 17 Ultra zaměřená ještě více na focení.HEUREKALeica Leitzphone powered...Cena od 48 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Leica Leitzphone powered by Xiaomi
- displej: 6,9 palců, Xiaomi HyperRGB OLED displej, rozlišení 2608 x 1200, 1 až 120 Hz LTPO, jas až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3,0
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- úložiště: 1 TB UFS 4,1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3, vlastní uživatelské rozhraní fotoaparátu Leica
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica VARIO-APO-SUMMILUX 1:1,67-2,9/14-100 ASPH., f/1,67, OIS, snímač Light Fusion 1050L s technologií LOFIC HDR, ekvivalent 23 mm)
- 200 Mpx (Leica teleobjektiv, f/2,39-2,96, OIS, snímač Samsung HP9, ekvivalent 75-100 mm, makro od 30 cm)
- 50 Mpx (Leica ultraširokoúhlý, f/2,2, 115° FOV, snímač Samsung JN5, ekvivalent 14 mm)
- přední: 50 Mpx (f/2,2, 90° FOV, ekvivalent 21 mm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica VARIO-APO-SUMMILUX 1:1,67-2,9/14-100 ASPH., f/1,67, OIS, snímač Light Fusion 1050L s technologií LOFIC HDR, ekvivalent 23 mm)
- IP68, tělo z hliníkové slitiny s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory, pole 4 mikrofonů, certifikace Hi Res Audio a Hi Res Audio Wireless, Dolby Atmos
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,9 x 77,6 x 8,32 mm, 223,4 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (typ) baterie Xiaomi Surge, 90W drátové nabíjení HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
Motorola Edge 70 Fusion
Poslední novinkou na českém trhu je Motorola Edge 70 Fusion, tedy mobil střední třídy s pořádnou baterií ve vyšší konfiguraci.HEUREKAALZAMotorola Edge 70 Fusion...Cena od 9 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAMotorola Edge 70 Fusion...Cena od 9 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Edge 70 Fusion
- displej: 6,78 palců , Extreme AMOLED , HDR10+, 144Hz, 100% DCI-P3, maximální jas 5200 nitů
- procesor: Snapdragon 7s Gen 3
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256/512 GB
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony – LYTIA 710 , f/1,8 , 1,0 μm / Ultra Pixel Technology pro 2,0 μm , All Pixel Focus , OIS , Dedicated 3-in-1 Light Sensor )
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, Macro Vision , f/2,2 , 1,12 μm , PDAF )
- přední: 32 Mpx (f/2,2 , 0,7 μm / Quad Pixel Technology pro 1,4 μm )
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony – LYTIA 710 , f/1,8 , 1,0 μm / Ultra Pixel Technology pro 2,0 μm , All Pixel Focus , OIS , Dedicated 3-in-1 Light Sensor )
- Odolnost: IP69/IP68 , MIL-STD-810H
- Audio: duální stereo reproduktory , Dolby Atmos , 2 mikrofony
- Konektivita: 5G , 4G LTE , 3G , 2G , GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo , USB-C
- rozměry a hmotnost:
- 162,76 x 75,60 x 7,21 mm a 177 gramů (baterie 5200 mAh)
- 162,76 x 75,60 x 7,99 mm a 193 gramů (baterie 7000 mAh)
- baterie a nabíjení: 5200/7000 mAh , 68W TurboPower
Komentáře