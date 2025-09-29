Nově v českých obchodech – Xiaomi 15T, NXTPAPER, Xperia 10 VII a jeden Honor

Nově v českých obchodech – Xiaomi 15T, NXTPAPER, Xperia 10 VII a jeden Honor
2025-09-29T11:38:50+02:00
• 29. 9. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

TCL NXTPAPER 60 ULTRA

TCL uvedlo na našem trhu NXTPAPER 60 Ultra, tedy mobil s upraveným displejem, který působí a vypadá jako papír. Cena je poněkud vyšší vzhledem ke specifikacím, ale na druhou stranu se jedná o takovou „raritku“.

HEUREKATCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G 12GB/256GB Space Grey na Heureka.czTCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G...Cena od 12 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

TCL131b1 11 257x609x

Specifikace TCL NXTPAPER 60 Ultra

  • displej: 7,2 palců, 2340 x 1080 pixelů, LCD, NXTPAPER, 120 Hz
  • procesor: Dimensity 7400
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256 GB + microSD
  • Android 15
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • 3.5mm jack
  • stereo
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP68
  • 5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6E, BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS, L1+L5
  • rozměry: 174,45 x 81,23 x 5,57 mm; 209 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 33W

Honor X7d

Po nějaké chvíli od uvedení Honor X7d se novinka dostává na český trh. V tomto případě se jedná o LTE mobil s velkou baterií a relativně příznivou cenou. Jen tedy displej má stále jen HD+ rozlišení.

HEUREKAHONOR X7d 6GB/128GB Velvet Black na Heureka.czHONOR X7d 6GB/128GB...Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 8GB/256GB Meteor Silver na Heureka.czHONOR X7d 8GB/256GB...Cena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 8GB/256GB Velvet Black na Heureka.czHONOR X7d 8GB/256GB...Cena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 8GB/256GB Velvet Black na Heureka.czHONOR X7d 8GB/256GB...Cena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d0821706 572a 4347 aa8d a3c4511396ec 0x0x

Specifikace Honor X7d

  • displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů
  • procesor: Snapdragon 685
  • RAM: 6/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 108 MPx
      • 2 MPx, hloubka ostrosti
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • IP54
  • stereo
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC
  • rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 208 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 25W

Sony Xperia 10 VII

Ačkoliv Xperia 10 VII od Sony není oficiálně určená pro český trh, i tak si našel tento kousek cestu do naší země skrze přeprodejce. Cena je relativně vyšší vzhledem k výbavě, ale celkově se jedná o zajímavý model.

HEUREKASony Xperia 10 VII 8GB/128GB Charcoal Black na Heureka.czSony Xperia 10 VII...Cena od 10 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASony Xperia 10 VII 8GB/128GB White na Heureka.czSony Xperia 10 VII...Cena od 10 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASony Xperia 10 VII 8GB/128GB Turquoise na Heureka.czSony Xperia 10 VII...Cena od 10 800 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

f438676c a9b5 458d 899b c1efaf3e2766 0x0x

Specifikace Xperia 10 VII

  • displej: 6,1 palců, 2340 x 1080 pixelů, OLED, 120 Hz, 19.5:9, Corning Gorilla Glass Victus 2
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 3
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • eSIM
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, 123°
    • přední – 8 MPx
  • stereo
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack
  • IPX5, IPX8, IP6X
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
  • rozměry: 153 x 72 x 8,3 mm; 168 gramů
  • baterie: 5000 mAh + USB PD

Xiaomi 15T

Jednou z novinek na českém trhu je dobře vybavený Xiaomi 15T, který se nabízí v mnoha variantách a také jsou k dispozici u některých prodejců zajímavé slevy a bonusy. Celkově se nabízí i dobrá fotografická výbava, tedy papírově.

HEUREKAXiaomi 15T 12GB/512GB Black na Heureka.czXiaomi 15T 12GB/512GB...Cena od 14 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/512GB Rose Gold na Heureka.czXiaomi 15T 12GB/512GB...Cena od 14 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/256GB Gray na Heureka.czXiaomi 15T 12GB/256GB...Cena od 12 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/512GB Gray na Heureka.czXiaomi 15T 12GB/512GB...Cena od 14 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/256GB Rose Gold na Heureka.czXiaomi 15T 12GB/256GB...Cena od 12 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/256GB Black na Heureka.czXiaomi 15T 12GB/256GB...Cena od 12 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

45efd31b 71a5 4a28 9b2a eac46cbbbc0c 0x0x

Specifikace Xiaomi 15T

  • displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 8400-Ultra
  • 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Android + Xiaomi Hyper OS
  • SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.7
      • 50 MPx, ~46mm
      • 12 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
  • rozměry: 163,2 x 78 x 7,5 mm; 194 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 67W

Xiaomi 15T Pro

Kromě základního modelu se nabízí i Xiaomi 15T Pro, tedy vylepšená verze s bezdrátovým nabíjením a lepší fotografickou výbavou. Je s tím spojena ale i vyšší cena.

HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/256GB Mocha Gold na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/256GB...Cena od 15 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/256GB Gray na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/256GB...Cena od 15 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/1TB Gray na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/1TB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/512GB Gray na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/512GB...Cena od 17 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/512GB Mocha Gold na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/512GB...Cena od 17 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/1TB Black na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/1TB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/512GB Black na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/512GB...Cena od 17 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/1TB Mocha Gold na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/1TB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/256GB Black na Heureka.czXiaomi 15T Pro 12GB/256GB...Cena od 15 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

0b41a281 38bb 4024 9321 923ac75c403f 2000x2000x

Specifikace Xiaomi 15T Pro

  • displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 144 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 9400+
  • 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
  • Android + Xiaomi Hyper OS
  • SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.62
      • 50 MPx, ~115mm, OIS, 5x zoom
      • 12 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
  • rozměry: 163,7 x 77,9 x 7,96 mm; 210 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově

