Nově v českých obchodech – Xiaomi 15T, NXTPAPER, Xperia 10 VII a jeden Honor

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
TCL NXTPAPER 60 ULTRA
TCL uvedlo na našem trhu NXTPAPER 60 Ultra, tedy mobil s upraveným displejem, který působí a vypadá jako papír. Cena je poněkud vyšší vzhledem ke specifikacím, ale na druhou stranu se jedná o takovou „raritku“.HEUREKATCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G...Cena od 12 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace TCL NXTPAPER 60 Ultra
- displej: 7,2 palců, 2340 x 1080 pixelů, LCD, NXTPAPER, 120 Hz
- procesor: Dimensity 7400
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB + microSD
- Android 15
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- 3.5mm jack
- stereo
- čtečka otisků prstů na straně
- IP68
- 5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6E, BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS, L1+L5
- rozměry: 174,45 x 81,23 x 5,57 mm; 209 gramů
- baterie: 5200 mAh + 33W
Honor X7d
Po nějaké chvíli od uvedení Honor X7d se novinka dostává na český trh. V tomto případě se jedná o LTE mobil s velkou baterií a relativně příznivou cenou. Jen tedy displej má stále jen HD+ rozlišení.HEUREKAHONOR X7d 6GB/128GB...Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 8GB/256GB...Cena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 8GB/256GB...Cena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 8GB/256GB...Cena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor X7d
- displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů
- procesor: Snapdragon 685
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 108 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 8 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- čtečka otisků prstů
- IP54
- stereo
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 208 gramů
- baterie: 6500 mAh + 25W
Sony Xperia 10 VII
Ačkoliv Xperia 10 VII od Sony není oficiálně určená pro český trh, i tak si našel tento kousek cestu do naší země skrze přeprodejce. Cena je relativně vyšší vzhledem k výbavě, ale celkově se jedná o zajímavý model.HEUREKASony Xperia 10 VII...Cena od 10 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASony Xperia 10 VII...Cena od 10 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASony Xperia 10 VII...Cena od 10 800 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Xperia 10 VII
- displej: 6,1 palců, 2340 x 1080 pixelů, OLED, 120 Hz, 19.5:9, Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- eSIM
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 13 MPx, 123°
- přední – 8 MPx
- 13 MPx, 123°
- stereo
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack
- IPX5, IPX8, IP6X
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
- rozměry: 153 x 72 x 8,3 mm; 168 gramů
- baterie: 5000 mAh + USB PD
Xiaomi 15T
Jednou z novinek na českém trhu je dobře vybavený Xiaomi 15T, který se nabízí v mnoha variantách a také jsou k dispozici u některých prodejců zajímavé slevy a bonusy. Celkově se nabízí i dobrá fotografická výbava, tedy papírově.HEUREKAXiaomi 15T 12GB/512GB...Cena od 14 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/512GB...Cena od 14 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/256GB...Cena od 12 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/512GB...Cena od 14 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/256GB...Cena od 12 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T 12GB/256GB...Cena od 12 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Xiaomi 15T
- displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 8400-Ultra
- 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Android + Xiaomi Hyper OS
- SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.7
- 50 MPx, ~46mm
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- 50 MPx, ~46mm
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- rozměry: 163,2 x 78 x 7,5 mm; 194 gramů
- baterie: 5500 mAh + 67W
Xiaomi 15T Pro
Kromě základního modelu se nabízí i Xiaomi 15T Pro, tedy vylepšená verze s bezdrátovým nabíjením a lepší fotografickou výbavou. Je s tím spojena ale i vyšší cena.HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/256GB...Cena od 15 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/256GB...Cena od 15 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/1TB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/512GB...Cena od 17 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/512GB...Cena od 17 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/1TB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/512GB...Cena od 17 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/1TB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi 15T Pro 12GB/256GB...Cena od 15 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Xiaomi 15T Pro
- displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 144 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 9400+
- 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Android + Xiaomi Hyper OS
- SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.62
- 50 MPx, ~115mm, OIS, 5x zoom
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.62
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- rozměry: 163,7 x 77,9 x 7,96 mm; 210 gramů
- baterie: 5500 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově
