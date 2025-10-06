Nově v českých obchodech – několikrát Moto a Honor

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Moto G06
Nedávná novinka od Motoroly přichází na český trh s atraktivní cenou, přičemž se může chlubit zvýšenou odolností vůči vodě a prachu a nechybí ani stereo reproduktory.HEUREKASMARTYMotorola Moto G06...Cena od 2 159 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASMARTYMotorola Moto G06...Cena od 2 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Moto G06
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
- baterie: 5200 mAh + 10W
Motorola Moto G06 Power
Také se nabízí verze Power, která staví na stejných základech, ale je zde jedno podstatné vylepšení. Kapacita baterie je 7000 mAh, což je velmi nadstandardní hodnota, zejména v toto třídě mobilů.HEUREKASMARTYMotorola Moto G06 Power...Cena od 3 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASMARTYMotorola Moto G06 Power...Cena od 3 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Moto G06 Power
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,82 mm; 120 gramů
- baterie: 7000 mAh + 18W
Honor 400 Smart
Minulý měsíc jsme se dočkali nového modelu od Honoru a nyní se objevuje v českých obchodech, i u mobilních operátorů.HEUREKAHONOR 400 4GB/128GB...Cena od 4 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR 400 4GB/128GB...Cena od 4 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor 400 Smart
- displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, až 850 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6s Gen 3
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP54
- čtečka otisků prstů
- stereo
- LTE, WiFi 5, Bluetooth, BeiDou (B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), A-GNSS, NFC
- rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 206 gramů
- baterie: 6500 mAh + 35 W
Honor X7d
Mezi novinkami je i další kousek od Honoru, ale dle specifikací se jedná spíše o příbuzného modelu výše. Má stejné základy, jen se nabízí vyšší rozlišení hlavního foťáku a jiný procesor.HEUREKAALZAHONOR X7d 6GB/128GB...Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR X7d 6GB/256GB...Cena od 4 452 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor X7d
- displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdrgaon 685
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 108 MPx
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 108 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- IP54
- stereo
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 208 gramů
- baterie: 6500 mAh + 35W
