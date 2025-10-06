Nově v českých obchodech – několikrát Moto a Honor

2025-10-06T11:49:22+02:00
• 6. 10. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Moto G06

Nedávná novinka od Motoroly přichází na český trh s atraktivní cenou, přičemž se může chlubit zvýšenou odolností vůči vodě a prachu a nechybí ani stereo reproduktory.

5df83326 236e 48c5 b052 5a4f79e6b1a4 2000x2000x

Specifikace Moto G06

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W

Motorola Moto G06 Power

Také se nabízí verze Power, která staví na stejných základech, ale je zde jedno podstatné vylepšení. Kapacita baterie je 7000 mAh, což je velmi nadstandardní hodnota, zejména v toto třídě mobilů.

053b34d2 b636 4285 8a0e fb891c67719b 2000x2000x

Specifikace Moto G06 Power

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,82 mm; 120 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 18W

Honor 400 Smart

Minulý měsíc jsme se dočkali nového modelu od Honoru a nyní se objevuje v českých obchodech, i u mobilních operátorů.

content 400x518x

Specifikace Honor 400 Smart

  • displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, až 850 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6s Gen 3
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 5 MPx
  • IP54
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth, BeiDou (B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), A-GNSS, NFC
  • rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 206 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 35 W

Honor X7d

Mezi novinkami je i další kousek od Honoru, ale dle specifikací se jedná spíše o příbuzného modelu výše. Má stejné základy, jen se nabízí vyšší rozlišení hlavního foťáku a jiný procesor.

059e853d 8ba2 4f1f 9ebf e9bd6407ba13 2000x2000x

Specifikace Honor X7d

  • displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdrgaon 685
  • RAM: 6 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 108 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • IP54
  • stereo
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC
  • rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 208 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 35W

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

