Nový Honor X7d přichází do Česka s cenou 3 990 Kč [aktualizováno]

Zdroj: Honor
Aktualizováno 23. 9.
Skoro po měsíci od uvedení se na český trh dostává novinka Honor X7d. Je zde ale jeden rozdíl, co se týče specifikací. Zatímco zahraniční verze dostala certifikaci IP64, tak varianta na českém trhu má IP54. To je asi tak jediný rozdíl. Honor X7d má nastavenou cenu u verze se 128GB úložištěm na 3 990 Kč. Dvojnásobné úložiště pak přijde na 4490 Kč. K dispozici bude mobil v barvách stříbrná a černá.
Původní článek 26. 8.
Čínská společnost Honor posílá ven mobilní novinku s označením X7d, která případné zájemce bude lákat na nadstandardní odolnost u konstrukce nebo dlouhou výdrž článku baterie. V každém případě tento model nespadá mezi tradiční odolné zástupce. Uvnitř sice nenabízí tu nejlepší sestavu prvků, ale rozhodně by měla uspokojit většinu běžných uživatelů.
Dostupný přírůstek
Přední strana nabízí LCD panel o úhlopříčce 6,77 palce, který dosahuje na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Kromě čipové sady Snapdragon 685 od Qualcommu jsou připraveny tři paměťové konfigurace (12/128 GB, 16/128 GB, 16/256 GB). Nicméně menší kaňkou může být chybějící slot pro paměťovou microSD kartu.
Baterie s kapacitou 6 500 mAh podporuje technologii rychlého 35W nabíjení. Dozadu byly nasazeny dva objektivy fotoaparátu (108 + 2 MPx), zatímco vpředu čeká 8MPx selfie kamerka v proděraveném otvoru. Získané nejvyšší 5* hodnocení u SGS certifikace slibuje vysokou odolnost při pádu. Navíc nechybí ani známá certifikace IP65.
Za zmínku ještě stojí operační systém Android 15 pod rozhraním MagicOS 9.0 či čtyři barevné varianty (Velvet Black, Ocean Cyan, Meteor Silver, Desert Gold). Prodejní cenu a oficiální dostupnost budeme znát již v nejbližších dnech.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Tesla Model 3 se brzy dočká dalších vylepšení
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře