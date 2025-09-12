Novinka Xperia 10 VII je na světě, inspirace Pixely se nezapře

Novinka Xperia 10 VII je na světě, inspirace Pixely se nezapře
2025-09-12T07:00:34+02:00
• 12. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Sony

S představením top modelu Sony Xperia 1 VII jsme se dozvěděli nemilou zprávu. Sony ukončuje prodej nových mobilů na českém trhu, což nejsme jediní. I tak se dají i nové mobily koupit v Evropě. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Xperia 10 VII, který se k nám oficiálně nedostane, ale trh si vždy najde cestu, případně si ji najdou zájemci.

Sony Xperia 10 VII

Novinka nenavazuje úplně na předchozí model Xperia 10 VI z května minulého roku. Zejména tedy zadní strana prošla proměnou a více nám nyní připomíná po designové stránce mobily Google Pixel. Zde je ale nutné pamatovat, že Xperia 10 VII spadá do střední třídy. I tak se jedná o zajímavě vybavený mobil, které se pyšní kvalitním zpracováním zvuku a hlavně konektorem pro sluchátka s lepším hardwarem.

5974 Product Intro 2 M 1534x1083x

Zdroj: Sony

Na zadní straně se nabízí sestava 50+13 MPx, přičemž hlavní má optickou stabilizaci obrazu a sekundární snímač je určen pro ultra širokoúhlé záběry. O výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 3 z minulého roku a displeji nechybí 120Hz obnovovací frekvence. Stereo reproduktory a odolnost vůči vodě jsou samozřejmostí.

5974 Product Intro 3 M 1534x592x

Zdroj: Sony

Xperia 10 VII přichází s Androidem 15, ale jak uvádí Sony, tak aktualizace jsou zajištěny po dobu 4 let a bezpečností budou dodávány o dva roky déle. Cena novinky je nastavena na 449 eur, tedy v přepočtu cca 11 000 Kč.

Specifikace Xperia 10 VII

  • displej: 6,1 palců, 2340 x 1080 pixelů, OLED, 120 Hz, 19.5:9, Corning Gorilla Glass Victus 2
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 3
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • eSIM
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, 123°
    • přední – 8 MPx
  • stereo
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack
  • IPX5, IPX8, IP6X
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
  • rozměry: 153 x 72 x 8,3 mm; 168 gramů
  • baterie: 5000 mAh + USB PD

Zdroj: gsmarena.com

