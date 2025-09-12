Novinka Xperia 10 VII je na světě, inspirace Pixely se nezapře

Zdroj: Sony
S představením top modelu Sony Xperia 1 VII jsme se dozvěděli nemilou zprávu. Sony ukončuje prodej nových mobilů na českém trhu, což nejsme jediní. I tak se dají i nové mobily koupit v Evropě. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Xperia 10 VII, který se k nám oficiálně nedostane, ale trh si vždy najde cestu, případně si ji najdou zájemci.
Sony Xperia 10 VII
Novinka nenavazuje úplně na předchozí model Xperia 10 VI z května minulého roku. Zejména tedy zadní strana prošla proměnou a více nám nyní připomíná po designové stránce mobily Google Pixel. Zde je ale nutné pamatovat, že Xperia 10 VII spadá do střední třídy. I tak se jedná o zajímavě vybavený mobil, které se pyšní kvalitním zpracováním zvuku a hlavně konektorem pro sluchátka s lepším hardwarem.
Na zadní straně se nabízí sestava 50+13 MPx, přičemž hlavní má optickou stabilizaci obrazu a sekundární snímač je určen pro ultra širokoúhlé záběry. O výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 3 z minulého roku a displeji nechybí 120Hz obnovovací frekvence. Stereo reproduktory a odolnost vůči vodě jsou samozřejmostí.
Xperia 10 VII přichází s Androidem 15, ale jak uvádí Sony, tak aktualizace jsou zajištěny po dobu 4 let a bezpečností budou dodávány o dva roky déle. Cena novinky je nastavena na 449 eur, tedy v přepočtu cca 11 000 Kč.
Specifikace Xperia 10 VII
- displej: 6,1 palců, 2340 x 1080 pixelů, OLED, 120 Hz, 19.5:9, Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- eSIM
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 13 MPx, 123°
- přední – 8 MPx
- stereo
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack
- IPX5, IPX8, IP6X
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
- rozměry: 153 x 72 x 8,3 mm; 168 gramů
- baterie: 5000 mAh + USB PD
Zdroj: gsmarena.com
