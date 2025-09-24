Xiaomi představuje řadu Xiaomi 15T, cena začíná na 12 499 Kč

Zdroj: Xiaomi
Je to skoro rok od uvedení Xiaomi 14T a 14T Pro a nyní zde máme nástupce v podobě Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro. Kromě změny designu jsme se dočkali vylepšení specifikací, ale je zde ještě jedna zajímavá záležitost.
Zaměřeno na fotografii
Oba mobilní telefony jsou si v některých specifikacích podobné. Například displeje mají stejnou úhlopříčku, ale u dražšího modelu se nabízí o něco rychlejší obnovovací frekvenci a má navíc DC stmívání, ale jinak je rozlišení stejné, což se týká i maximálního jasu. Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro mají i stejnou kapacitu baterie, tedy 5500 mAh, jen Pro verze má navíc i bezdrátové nabíjení.
Další rozdíly najdete u fotografické výbavy. Sice oba kousky mají sestavy 50+50+12 MPx na zadní straně, ale rozdílné jsou samotné senzory. Xiaomi 15T Pro se navíc chlubí teleobjektivem s pětinásobným zoomem. Samozřejmě se nabízí rozdílné procesory. Pokud chcete výkonnější zařízení, tak byste měli sáhnout po Xiaomi 15T Pro, jelikož má Dimensity 9400+, což byl po nějakou dobu top procesor od Mediateku.
Co je ale zajímavější, je technologie Xiaomi Astral Communication. Obsahuje funkci Xiaomi Offline Communication, díky které můžete komunikovat mezi zařízeními i bez mobilního připojení k internetu. Xiaomi 15T zvládne takovou komunikaci na vzdálenost 1,3 km, Xiaomi 15T Pro na 1,9 km. V podstatě taková moderní verze vysílaček.
Cena a dostupnost
Mobily jsou do prodeje právě dnes, 24. září, a to prostřednictvím oficiálního obchodu společnosti Xiaomi a také skrze partnery a jiné distribuční kanály.
- Xiaomi 15T Pro (Black, Gray a Mocha Gold)
- 12 GB + 256 GB za 18 999 Kč
- 12 GB + 512 GB za 20 999 Kč
- 12 GB + 1 TB za 23 499 Kč.
- Xiaomi 15T (Black, Gray a Rose Gold)
- 12 GB + 256 GB za 14 999 Kč
- 12 GB + 512 GB za 16 999 Kč
V rámci zaváděcí akce se nabídne ještě sleva. Konkrétně Xiaomi 15T Pro lze pořídit se slevou 3500 Kč, Xiaomi 15T má nastavenou slevu na 2500 Kč. U vyšší verze jde také aplikovat výkupní bonus až do výše 3000 Kč, u základního modelu pak 2000 Kč. Aby toho nebylo málo, kupující ještě dostanou dárek v podobě Xiaomi Smart Band 10 (recenze). Akce trvá od 24. září do 19. října.
Specifikace Xiaomi 15T
- displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 8400-Ultra
- 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Android + Xiaomi Hyper OS
- SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.7
- 50 MPx, ~46mm
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.7
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- rozměry: 163,2 x 78 x 7,5 mm; 194 gramů
- baterie: 5500 mAh + 67W
Specifikace Xiaomi 15T Pro
- displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 144 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 9400+
- 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Android + Xiaomi Hyper OS
- SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.62
- 50 MPx, ~115mm, OIS, 5x zoom
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.62
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- rozměry: 163,7 x 77,9 x 7,96 mm; 210 gramů
- baterie: 5500 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Niceboy ONE Ultra přichází s placením a sledováním aktivit
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře