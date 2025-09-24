Xiaomi představuje řadu Xiaomi 15T, cena začíná na 12 499 Kč

Xiaomi představuje řadu Xiaomi 15T, cena začíná na 12 499 Kč
Je to skoro rok od uvedení Xiaomi 14T a 14T Pro a nyní zde máme nástupce v podobě Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro. Kromě změny designu jsme se dočkali vylepšení specifikací, ale je zde ještě jedna zajímavá záležitost.

Zaměřeno na fotografii

Oba mobilní telefony jsou si v některých specifikacích podobné. Například displeje mají stejnou úhlopříčku, ale u dražšího modelu se nabízí o něco rychlejší obnovovací frekvenci a má navíc DC stmívání, ale jinak je rozlišení stejné, což se týká i maximálního jasu. Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro mají i stejnou kapacitu baterie, tedy 5500 mAh, jen Pro verze má navíc i bezdrátové nabíjení.

Xiaomi 15T Rose Gold BackRight R7 4000x8000x Xiaomi 15T Gray BackRight R3 4000x8000x Xiaomi 15T Black BackRight R2 4000x8000x Xiaomi 15T Black FrontLeft R2 Wallpaper 4000x8000x

Xiaomi 15T; Zdroj: Xiaomi

Další rozdíly najdete u fotografické výbavy. Sice oba kousky mají sestavy 50+50+12 MPx na zadní straně, ale rozdílné jsou samotné senzory. Xiaomi 15T Pro se navíc chlubí teleobjektivem s pětinásobným zoomem. Samozřejmě se nabízí rozdílné procesory. Pokud chcete výkonnější zařízení, tak byste měli sáhnout po Xiaomi 15T Pro, jelikož má Dimensity 9400+, což byl po nějakou dobu top procesor od Mediateku.

Xiaomi 15T Pro Black BackRight R5 4000x8000x Xiaomi 15T Pro Gray BackRight R7 4000x8000x Xiaomi 15T Pro Mocha Gold BackRight R9 4000x8000x Xiaomi 15T Pro Black FrontLeft R3 Wallpaper 4000x8000x

Xiaomi 15T Pro; Zdroj: Xiaomi

Co je ale zajímavější, je technologie Xiaomi Astral Communication. Obsahuje funkci Xiaomi Offline Communication, díky které můžete komunikovat mezi zařízeními i bez mobilního připojení k internetu. Xiaomi 15T zvládne takovou komunikaci na vzdálenost 1,3 km, Xiaomi 15T Pro na 1,9 km. V podstatě taková moderní verze vysílaček.

Cena a dostupnost

Mobily jsou do prodeje právě dnes, 24. září, a to prostřednictvím oficiálního obchodu společnosti Xiaomi a také skrze partnery a jiné distribuční kanály.

  • Xiaomi 15T Pro (Black, Gray a Mocha Gold)
    • 12 GB + 256 GB za 18 999 Kč
    • 12 GB + 512 GB za 20 999 Kč
    • 12 GB + 1 TB za 23 499 Kč.
  • Xiaomi 15T (Black, Gray a Rose Gold)
    • 12 GB + 256 GB za 14 999 Kč
    • 12 GB + 512 GB za 16 999 Kč

V rámci zaváděcí akce se nabídne ještě sleva. Konkrétně Xiaomi 15T Pro lze pořídit se slevou 3500 Kč, Xiaomi 15T má nastavenou slevu na 2500 Kč. U vyšší verze jde také aplikovat výkupní bonus až do výše 3000 Kč, u základního modelu pak 2000 Kč. Aby toho nebylo málo, kupující ještě dostanou dárek v podobě Xiaomi Smart Band 10 (recenze). Akce trvá od 24. září do 19. října.

Specifikace Xiaomi 15T

  • displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 8400-Ultra
  • 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Android + Xiaomi Hyper OS
  • SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.7
      • 50 MPx, ~46mm
      • 12 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
  • rozměry: 163,2 x 78 x 7,5 mm; 194 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 67W

Specifikace Xiaomi 15T Pro

  • displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 144 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 9400+
  • 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
  • Android + Xiaomi Hyper OS
  • SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.62
      • 50 MPx, ~115mm, OIS, 5x zoom
      • 12 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
  • rozměry: 163,7 x 77,9 x 7,96 mm; 210 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva

