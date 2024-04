Zdroj: Polestar

To nej z uplynulého týdne #17 – mnoho mobilních přírůstků a nejen to

Podcast – Fairbuds, konec Google One VPN a další

Nový týden je tady a čtyři nejzajímavější novinky ze světa mobilů také. Google One VPN po čtyřech letech končí , Apple připravuje iOS 18 s AI, Fairphone představil Fairbuds, opravitelná bezdrátová sluchátka a nejen to. Pojďme se na to podívat. [pokračování článku]

3 novinky ve službě Mapy.cz, napomohou s výběrem

Mapy.cz je asi jedna z mála služeb, která konkuruje významným způsobem alternativám od větších společností, než je Seznam.cz. Za poslední dobu zde máme další novinky v této službě. [pokračování článku]

Meta Horizon OS se otvírá další výrobcům a vývojářům

Moc nových operační systémů, za kterými by stála velká společnost, zrovna není. Jen sem tam se objeví nějaká novinka, ale nějaké dramatické posuny v poslední době nenastaly. Nyní zde ale máme Meta Horizon OS a kompletní změnu názvů. [pokračování článku]

Infinix přináší do Česka Note 40, Note 40 Pro a Note 40 Pro+ 5G

Měsíc od představení zde máme informace kolem dostupnosti nových mobilů série Note 40 od společnosti Infinix. Na náš trh se nedostanou všechny modely, ale i tak bude k dispozici nejvybavenější model. Mobily Note 40 a Note 40 Pro míří na pulty českých obchodů již nyní, Note 40 Pro+ 5G bude dostupný od června. [pokračování článku]

Polestar Phone představen, mobil od automobilky

Všeobecně se říká, že dnešní elektro auta jsou vlastně mobilní telefony nebo počítače na kolech. Něco na tom bude, takže se není ani čemu divit, když nějaký výrobce zatouží i po vlastním mobilním telefonu, aby ladil s auty. Nyní jsme se dočkali něčeho takového od švédské automobilky Polestar. Ta uvedla mobil Polestar Phone. [pokračování článku]

Realme představilo Narzo 70 a Narzo 70x

Někdy společnosti nevydají všechny mobily najednou, což je i případ Realme a série Narzo. Právě minulý měsíc byl uveden Narzo 50 Pro a nyní zde máme pokračování v podobě Narzo 70 a Narzo 70x. [pokračování článku]

Oppo K12 uveden, ale nejde ani tak o novinku

Že OnePlus dnes už není samostatná společnost a jedná se o subznačku většího výrobce, je známo nějakou dobu. Jde to ale vidět čím dál více na představovaných mobilech. Někdy má jedno zařízení různá označení, respektive vyjde pod OnePlus, i pod mateřskou společností Oppo. To je i dnešní případ modelu Oppo K12. [pokračování článku]

Nová série iQOO Z9, Turbo model má velmi dobré specifikace

Na trhu je mnoho společností a značek mobilů. Právě dnes jsme se dočkali novinek Pulse od HMD, tedy výrobce Nokia mobilů. Vivo se také činí, ale prostřednictvím své subznačky iQOO. Došlo na představení modelů iQOO Z9, iQOO Z9x a iQOO Z9 Turbo. Je zde ale jedna kuriozita. Nedávno jsme se dočkali také iQOO Z9 5G, ale jde o jiný mobil, i tak nějak zapadá do série. [pokračování článku]

Konec Google Podcastů má svůj datum

Google oznámil konec služby Podcasty, přičemž všechna funkcionalita a spíše obsah míří do Youtube Music, ale o to se musí přičinit sami tvůrci obsahu. Ukončování bylo naplánováno ve vlnách, přičemž již nyní není služba dostupná v USA. Až nyní se dozvídáme přesné datum konce i u nás. Služba informuje, že od 23. června už nebude možné poslouchat obsah přímo ve službě Google Podcasty. Samotná migrace obsahu bude pro uživatele dostupná do 29. července. [pokračování článku]

Vodafone měl výpadek, dle operátora je mobilní síť už plně funkční

Nedávno T-Mobile řešil poměrně masivní výpadek a dnes došla asi řada na Vodafone. Zde se problémy začaly objevovat po 8 hodině ráno a jsou spíše nahodilé. Dle downdetector to zatím vypadá, že se jedná o menší problém než u T-Mobile. Problém jsme zaznamenali i my, kdy u jednoho z hovorů došlo k přerušení a objevila se hláška Výpadek serveru. [pokračování článku]

AppParade 36 vyhrála aplikace IKEM Online, cenu publika si vysloužily eDoklady

AppParade, největší přehlídka mobilních aplikací českých tvůrců, zná vítěze 36. běhu. Nejlepší aplikací byla dle hodnocení odborné poroty aplikace IKEM Online. Cenu publika si na základě finálové prezentace vysloužily eDoklady. [pokračování článku]

Snapdragon X Plus představen, procesor pro notebooky a tablety

Již v říjnu minulého roku společnost Qualcomm představila svůj nejnovější procesor pro notebooky a tablety, Snapdragon X Elite. Dnes v rámci speciální akce jsme se dočkali uvedení všech modelů a hlavně novinky Snapdragon X Plus. [pokračování článku]

Vychází Android 15 Beta 1.2, obsahuje nutné opravy

Po několika dnech zde máme další aktualizaci chystaného Androidu 15. Vychází totiž verze 1.2 beta varianty, která obsahuje opravy některých problémů. Například se podařilo omezit zamrzání některých aplikací, větší spotřeby energie, pádu některých částí systému nebo bylo vylepšeno navigování v systému. Google tedy řeší problémy, které znepříjemňují používání beta verze systému. Možná je to poslední verze před uvedením Android 15 Beta 2, ale v tomto případě nikdo neví, co Google ještě udělá. [pokračování článku]

Telegram dostal celou řadu nových funkcí a možností

Telegram patří mezi nejrychleji se rozvíjející se komunikační platformy, minimálně z pohledu funkcí. Zatímco konkurence oznamuje nejrůznější testování novinek, Telegram poměrně pravidelně přichází s náloží novinek. Sice nedávno byla představena jedna funkce navíc, tak dnes zde máme celou řadu vylepšení. [pokračování článku]

Honor 200 Lite uveden, láká na 108MPx foťák a AMOLED displej

Někdy je těžké odhadnout u některých výrobců, jestli nějaký konkrétní model je určen jen pro konkrétní zemi, nebo jestli se následně dočkáme i v našich končinách. Aby to nebylo jednoduché, sem tam dojde ke změně názvu, přičemž není neobvyklé, když jedno zařízení má dvě pojmenování i v rámci Evropy. Možná to bude i případě novinky Honor 200 Lite, která byla v tichosti představena ve Francii. [pokračování článku]

Honor Pad 9 Pro přichází, má rychlejší displej a větší baterii

Minulý rok se Honor pochlubil s tabletem Pad X9 a nedávno přišlo pokračování v podobě Honor Pad 9 (první dojmy). Výrobce pokračuje a na trh uvádí Honor Pad 9 Pro. [pokračování článku]

Moondrop MIAD01 5G je novinka s dvěma konektory pro sluchátka

V posledních letech výrobci mobilních telefonů upouštějí od používání 3.5mm konektorů pro sluchátka, ale pár výjimek se zde najde. Jednak tento konektor je u levných mobil, ale také se najdou top modely, například od Sony, kde je navíc doplněn o DAC, nabízí tedy kvalitnější výstup. Nyní zde ale máme Moondrop MIAD01 5G. [pokračování článku]

Vodafone vylepšil tarif Bez kabelu Naplno 5G

Operátor Vodafone sem tam představí limitované tarify nebo speciální nabídky. Příkladem je tarif za 327 Kč, který má v sobě neomezené volání a sms, plus nějaká data v rámci FUP. Pokud jde ale o změny v tarifech, většinou dojde k nějakému většímu oznámení, ale to asi není dnešní případ. [pokračování článku]

Android a iOS dostanou konkurenci. Má se Google obávat?

Na globální scéně vládne Android a má přibližně tři čtvrtiny trhu. Zbytek má více méně iOS a pak jsou zde ostatní systémy, mezi které jde řadit například i KaiOS. Ten ale najdete u polochytrých mobilů. I tak to začíná vypadat, že na trhu budou tři hlavní operační systémy, přičemž právě nováčkem bude relativně nový systém. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #16 – alternativní obchod pro iOS, Nothing, Portál občana a další



Domů Články To nej z uplynulého týdne #17 – mnoho mobilních přírůstků a nejen to

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama