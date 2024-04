Telegram dostal celou řadu nových funkcí a možností

Zdroj: Dotekomanie.cz

Telegram patří mezi nejrychleji se rozvíjející se komunikační platformy, minimálně z pohledu funkcí. Zatímco konkurence oznamuje nejrůznější testování novinek, Telegram poměrně pravidelně přichází s náloží novinek. Sice nedávno byla představena jedna funkce navíc, tak dnes zde máme celou řadu vylepšení.

Telegram představuje nový nástroj na vytváření nálepek

Přes deset novinek

Vývojáři se rozhodli přidat do sekce vyhledávání novinku v podobě záložky Kanálů. I bez zadání hledaného dotazu se zde nabízí doporučené kanály, což by mělo napomoci v objevování a většího zapojení uživatelů do této funkcionality. Doporučené kanály navíc mohou mít i společné téma, takže nabídka není zcela nahodilá.

Telegram je dnes trochu více sociální sítí než jen komunikační platformou. I proto se klade i větší důraz na samotné profily, ale do této chvíle nebylo možné se podívat na to, co je na vašem profilu prezentováno a v jakém stavu pro ostatní. Nově si ale můžete zobrazit profil přesně tak, jak jej vidí ostatní.

Vývojáři také upravují zobrazení narozenin. Do této chvíle byla informace viditelná jen v kontaktech, ale nově se zobrazuje i v chatech. Další vylepšení se týká profilu, jelikož si můžete přidat kanál, tedy zviditelnit svou vlastní tvorbu. Nelze vložit kanál, který není váš. Telegram také podporuje sběratelská uživatelská jména. Nově přímo na profilu můžete získat další dodatečné informace. Podstatnější a užitečnější funkcí je ale možnost sdílení polohy na dobu neurčitou, což se bude hodit v případě rodiny.

Aby to nebylo jen o nových funkcích, tak Telegram přidává možnost nastavení, jestli chcete být upozorňováni na reakce u svých dočasných příběhů. Další užitečné vylepšení se týká přeposlaných zpráv. Nově se totiž bude zobrazovat i profilový obrázek původního autora, což by mělo napomoci v rozpoznání přeposlaných zpráv.

Další novinka se týká anket, kde je nově možné přidat i animované emotikony. U skupin naopak jde dělat hromadné úpravy nebo zásahy. Správci mohou vybrat více zpráv a provést nějakou změnu. Také si mohou nově zobrazit v kompaktnějším stavu seznam všech akcí za posledních 48 hodin. Také lze nově definovat, kolik reakcí bude k dispozici ve skupině.

Přišlo i na zvláštní funkci. Premium předplatitelé, kterým se nativně skrývá reklama v kanálech, budou mít možnost si ji nechat dobrovolně zobrazit. Co je ale podstatnější a možná i pro některé užitečnější, tak právě Premium uživatelé si mohou prohlédnout dočasné příběhy ostatních anonymně.

Drobné vylepšení se objevilo u skupin s tématy. Jakmile dojdete na konec jedné sekce, můžete gestem ze spodní části přejít na další téma. Úpravy se dočkala i aplikace pro počítače, která nově podporuje instantní zobrazení pro webové stránky, tedy web se otevře v prostředí aplikace Telegram.

Poslední informace z této várky novinek se týká celkového stavu platformy Telegram. Společnost totiž oslavuje 900 milionů aktivních uživatelů každý měsíc.

