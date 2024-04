Huawei Watch Fit 3 se ukazují, jakoby Apple Watch z oka vypadly

Uniklé rendery hodinek Huawei Watch Fit 3 naznačují, že tato zařízení budou mít velmi podobný design jako hodinky Apple Watch, což může být pro spotřebitele najednu stranu atraktivní, na druhou stranu může design mást a vyvolávat kontroverze. Zatímco Huawei nedávno představil novou řadu smartphonů Pura 70 v Číně, očekávalo se, že doplní své portfolio také o nové nositelné zařízení, a to hodinky Huawei Watch Fit 3.

Tyto hodinky již získaly všechny potřebné certifikace a nyní se objevily na uniklých renderech. Podle renderů, které sdílel Roland Quandt z WinFuture, mají hodinky Watch Fit 3 nápadně podobný design jako hodinky Apple Watch. S čtvercovým ciferníkem se zaoblenými rohy a otočnou digitální korunkou v pravém horním rohu připomínají velmi nápadně hodinky od Applu. Dokonce i absence tradičních otvorů na řemínku přispívá k podobnosti s hodinkami konkurence. Pro běžného uživatele by mohlo být obtížné rozeznat, zda se jedná o originální hodinky od Applu nebo o jejich klon od Huawei.

Huawei Watch Fit 3 – they're going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK

