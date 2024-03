Realme Narzo 70 Pro 5G je novinka s jasným displejem a odolností

Zdroj: Realme

Naposledy jsme se od výrobce Realme dočkali relativně zajímavých mobilů s vylepšenými schopnosti v oblasti focení, zejména pak použití pokročilejších senzorů na střední třídu. Realme obohacuje své portfolio o další model, který se jmenuje Realme Narzo 70 Pro 5G.

Realme Narzo 70 Pro 5G

Můžeme rovnou začít s cenou, jelikož to je jeden z rozhodujících faktorů u mobilů střední třídy, respektive s takovou výbavou. Realme Narzo 70 Pro 5G vyjde v přepočtu přibližně na 5 600 Kč. Je pravděpodobné, že si zachová podobnou cenu i na evropském trhu, ale zatím nevíme, kdy by měl do našeho koutu světa dorazit.

Realme Narzo 70 Pro 5G může lákat například na displej, který dosahuje v případě jasu na hodnotu až 2000 nitů. Celkem vysoké číslo na mobil střední třídy. Kromě toho může také zaujmout zadním foťákem s optickou stabilizací obrazu, odolností vůči vodě a prachu, případně stereo reproduktory.

Na specifikacích jde ale vidět, kde se šetřilo. Například operační paměti jsou z dnešního pohledu spíše pomalejší. Dodatečné foťáky jsou spíše jen jako bonus. I tak nabízí Realme Narzo 70 Pro 5G zajímavý poměr ceny a výkonu. Jen je otázkou, jestli si zachová svou cenu na globálním trhu.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2400 ×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 2000 nitů

procesor: Dimensity 7050

8GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM (nano + nano)

Android 14 + realme UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP54

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual -frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

rozměry: 162,95 × 75,45 × 7,97 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 67W

