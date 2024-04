Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcast – Fairbuds, konec Google One VPN a další

Nový týden je tady a čtyři nejzajímavější novinky ze světa mobilů také. Google One VPN po čtyřech letech končí , Apple připravuje iOS 18 s AI, Fairphone představil Fairbuds, opravitelná bezdrátová sluchátka a nejen to. Pojďme se na to podívat.

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily.

Nový díl minipodcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

