Honor 200 Lite uveden, láká na 108MPx foťák a AMOLED displej

Zdroj: Honor

Někdy je těžké odhadnout u některých výrobců, jestli nějaký konkrétní model je určen jen pro konkrétní zemi, nebo jestli se následně dočkáme i v našich končinách. Aby to nebylo jednoduché, sem tam dojde ke změně názvu, přičemž není neobvyklé, když jedno zařízení má dvě pojmenování i v rámci Evropy. Možná to bude i případě novinky Honor 200 Lite, která byla v tichosti představena ve Francii.

Honor 200 Lite

Při pohledu na specifikace a design by se dalo říci, že předlohou je zde dříve představený model Honor X50i+ z listopadu minulého roku. Mobil prošel změnou designu zadní strany a dostal navíc jeden foťák. Nejde ale říci, že by byl potřebný, jelikož má jen 5 MPx a má být pro ultra širokoúhlé snímání. Kvalitou asi nebude oplývat. Ještě jedna výraznějšího změna se odehrála, a to v případě předního snímače. Ten má oproti původnímu mobilu rovnou 50MPx rozlišení.

Většina specifikací vypadá stejně, a to včetně procesoru nebo baterie, případně i podpory rychlého nabíjení. I čtečka otisků prstů je stále na boku, byť u mobilů s AMOLED displejem se většinou používá integrovaná verze. Oproti čínské verzi nemá evropská varianta jasný ani rychlejší displej, respektive oficiální stránky nic takového neuvádí.

Je zde ještě jeden rozdíl. Honor 200 Lite má novější verzi systému. Konkrétně byl použit Android 14 s nadstavbou MagicOS 8. Cena tohoto modelu je nastavena na 329,9 eur, což je v přepočtu přibližně 8 300 Kč. Současně je je k němu možné dostat jako dárek náramek Honor Band 9 nebo sluchátka X5. Kdy se mobil objeví u nás, není zatím známo.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů, AMOLED

procesor: Dimensity 6080

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB

Android 14 + MagicOS 8

Foťáky: zadní – 108 MPx 5 MPx 2 MPx přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, AGPS, Clonass, Beidou, Galileo

rozměry: 161,05 x 74,55 x 6,78 mm; 166 gramů

baterie: 4500 mAh + 35W

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Honor 200 Lite uveden, láká na 108MPx foťák a AMOLED displej

Předchozí článek Telegram dostal celou řadu nových funkcí a možností Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama