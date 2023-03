To nej z uplynulého týdne #12 – nové mobily, hodinky, sluchátka a další

Oppo Find X6 Pro; Zdroj: Oppo

Podcast #65 – Potřebuje Xiaomi Leicu?

Xiaomi a Leica nebo také vivo a ZEISS. To jsou nová partnertsví. Pomáhají fotomobilům skutečně lépe fotit? V čem spolupráce spočívají? A co říkáme na focení do formátu RAW na mobilech? Nejen o tom bude dnešní díl. A tentokrát zase ve třech. [pokračování článku]

Honor 70 Lite je 5G novinka zapadající do nižší třídy

Začátkem druhého pololetí minulého roku Honor přivedl novou generaci modelů označených jako Honor 70. Od té doby jsme se dočkali například série Magic, u které najdeme i variantu Lite. Dnes zde máme další novinku s označením Honor 70 Lite. [pokračování článku]

iQOO Z7 a iQOO Z7x jsou dvě novinky do střední třídy

Nedávno byl představen model iQOO Z7i a nyní zde máme plnohodnotné verze iQOO Z7 a iQOO Z7x. Oba mobily jsou si dosti podobné, iQOO Z7x může lehce mást svým názvem. Písmeno X v názvu v tomto případě neznamená, že by se nabízela lepší vyýbava. [pokračování článku]

Oppo Find X6 Pro je novinka, která může zavařit jiným top modelům

Společnost Oppo patří mezi největší výrobce smartphonů na trhu. Nově má také ve svém portfoliu i značku OnePlus, díky čemuž rozšiřuje své působení. Dnes jsme se dočkali uvedení nových modelů Find X6 a X6 Pro, přičemž druhý jmenovaný překonává se svými specifikacemi i nejnovější top model právě od OnePlus. [pokračování článku]

Amazfit T-Rex Ultra jsou nové odolné hodinky s cenou přes deset tisíc korun

Značka Amazfit má ve své nabídce již pár let odolnější hodinky série T-Rex. Poslední taková novinka se objevila v první polovině minulého roku a nyní zde máme další model, který nese označení Amazfit T-Rex Ultra. [pokračování článku]

Když snímky obrazovky mohou odhalit citlivá data

Některé zranitelnosti se podaří objevit včas, firmy zareagují, vydají opravu a až následně se dozvídáme všechny podrobnosti. Jde v podstatě o systém, kdy nechtějí informovat o něčem, co ještě není opraveno a nechtějí, aby došlo k zneužití. Nyní zde ale máme trochu odlišnou kauzu, která se zpočátku týkala jen smartphonů Pixel. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Sluchátka Nothing Ear (2) představeny, cena je 3 699 Kč

Poslední novinkou od mladičké společnosti Nothing jsou sluchátka, která mají krabičku ve tvaru rtěnky. Očekáváme v dohledné době nový smartphone a dokonce bychom se měli dočkat i subznačky. Dnes zde ale máme nová sluchátka nesoucí název Nothing Ear (2). Jde tedy o další generaci. [pokračování článku]

Huawei Watch Ultimate oficiálně, lákají na satelitní komunikaci

Dnes společnost Huawei představila své nejnovější hodinky Huawei Watch Ultimate. Hodně se spekulovalo, že by tento model měl mít k dispozici i satelitní připojení, což se nakonec potvrdilo. [pokračování článku]

Huawei P60 a P60 Pro oficiálně, lákají nejen na lepší fotografické schopnosti

Huawei se může právoplatně chlubit prvními chytrými hodinkami se satelitním připojením. Současně jsme se dočkali i nových smartphonů Huawei P60 Pro a Huawei P60. I ty mají k dispozici satelitní komunikaci pro zasílání zpráv v obou směrech. Ale není to jediná zajímavá vlastnost. [pokračování článku]

Huawei Mate X3 je nová ohebná skládačka se satelitní komunikací

Huawei dnes představuje jednu novinku za druhou a samozřejmě nesmí chybět nový smartphone s ohebnou konstrukcí a displejem. Novinka se jmenuje Huawei Mate X3, přičemž jde vidět pokrok k lepšímu. [pokračování článku]

Redmi Watch 3 přichází na český trh s cenou 2 199 Kč

Po několika měsících od uvedení přichází chytré hodinky Redmi Watch 3 i na český trh. Cena je nastavena na 2 199 Kč a prodej bude zahájen již 27. března. Výrobce si ale nachystal slevovou akci, v rámci které bude možné hodinky zakoupit za cenu 1 999 Kč. Ta bude trvat do 10. dubna. [pokračování článku]

Série Redmi Note 12 oficiálně, láká i na 120W nabíjení a cena začíná na 4 099 Kč

Redmi patří mezi ty značky, které mají jedno představení pro domovský trh a druhé pro zbytek světa, přičemž je zde většinou nějaký časová pauza. Již jsme vás informovali o Redmi Note 12 sérii, a dokonce jsme se dočkali Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition a Redmi Note 12 Discovery Edition. Nyní zde máme přestavení série Redmi Note 12 pro evropský a tedy i český trh. [pokračování článku]

Novinka Oppo Pad 2 vám bude povědomá, ale má něco navíc

OnePlus už není samostatná značka. Dnes hraje v podstatě druhé housle, jelikož spadá do portfolia Oppo, tedy jednoho z největších výrobců mobilů na světě. OnePlus se poprvé pochlubilo svým vlastním tabletem, ale jak se ukazuje, jen v předstihu představilo přejmenovaný tablet Oppo Pad 2. [pokračování článku]

Novinka Galaxy F14 5G doplňuje modely A14 a M14

Samsung relativně v tichosti uvádí základní mobily průběžně během prvního čtvrtletí. Již jsme se dočkali novinek Galaxy A14 5G a Galaxy M14 5G. Nyní zde máme přírůstek v podobě Galaxy F14 5G. [pokračování článku]

Realme 10T 5G doplňuje desátou řadu, ale o novinku až tak moc nejde

Mohli bychom začít malou soutěžní otázkou za jednoho bludišťáka. Kolik mobilů série 10 vydala společnost Realme? Sami si můžete spočítat – Realme 10 Pro Coca-Cola edice, Realme 10s, Realme 10 Pro, Realme 10 Pro+, Realme 10 5G a Realme 10. Zřejmě je to malý počet, jelikož výrobce přidává Realme 10T 5G. [pokračování článku]

Qualcomm umožní použití kodeků aptX a aptX HD na telefonech s Androidem bez poplatků

Společnost Qualcomm uvolnila licenci pro kodeky aptX a aptX HD pro výrobce telefonů a dalších zařízení s Androidem. Tyto kodeky zajišťují vysoce kvalitní přenos zvuku skrze Bluetooth. Znamená to, že výrobci již nemusí platit poplatek za licenci. [pokračování článku]

Huawei ještě představil FreeBuds Pro 2+, umí měřit tep i teplotu

V poslední době jde vidět poměrně široký rozmach bezdrátových sluchátek. Výrobci se zejména zaměřují na lepší kvalitu zvuku a aktivní potlačení hluku, ale Huawei chce nabídnout něco víc s modelem FreeBuds Pro 2+. [pokračování článku]

