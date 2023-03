Google Zprávy brzy obdrží funkci odpovědí pomocí AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Umělá inteligence AI vládne světem. Prakticky všichni velcí hráči z oblasti IT se snaží umělou inteligencí prošpikovat své aplikace a systémy. Pozadu nezůstává ani Google.

Umělá inteligence AI míří do aplikace Google Zprávy

Ten pravděpodobně pracuje na implementaci AI do své aplikace Zprávy. Uživatelé by tak měli díky AI možnost odpovídat na zprávy skrze generované odpovědi pomocí umělé inteligence. Prozkoumáním kódu beta verze aplikace Zprávy vychází najevo, že Google implementoval novou funkci v podobě tlačítka v poli pro psání zprávy. To se nachází hned vedle tlačítka pro vkládání emoji.

Tlačítko prozatím nic nedělá, po klepnutí na něj se do pole pro psaní objeví text TODO. Google ale plánuje přes toto tlačítko generovat odpovědi na doručení zprávy, která umělá inteligence nejprve prozkoumá a následně navrhne odpověď. Uživatel bude mít možnost navrženou zprávu nejprve zkontrolovat a následně odeslat. Předpokládá se, že Google využije jeden ze svých nástrojů pro umělou inteligenci – Bard, nebo LaMDA.

