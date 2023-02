Honor představil Honor Magic5 a Magic5 Pro, aspirují na krále fotografování

Zdroj: Honor

Honor již stihl představit Honor Magic5 Lite, tedy základní model z nové série, který se může pochlubit velmi dobrou výdrží na jedno nabití, a to i podle DxOMark. Dnes zde ale máme plnotučné top modely od Honor, tedy novou sérii Magic5, která obsahuje mobily Honor Magic5 a Honor Magic5 Pro.

„Společnost HONOR chce řešit skutečné potřeby zákazníků. Proto přicházíme s novým přístupem, jak se díváme na vývoj nových technologií, kdy se ještě více chceme zaměřit na intuitivní technologická řešení, která výrazně vylepšují život každého z nás,“ uvedl George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic5 Pro, naše poslední vlajková loď po všech směrech, a HONOR Magic Vs, náš první skládací telefon uvedený na mezinárodní trh, znovu posouvá benchmark v tomto odvětví a zároveň posouvá uživatelský zážitek na novou úroveň, a dokládá tím náš závazek a vizi přinášet chytrý ekosystém pro každého.“

Série Magic5

Začneme nejvybavenějším Honor Magic5 Pro, který se může pyšnit mnoha zajímavými vlastnostmi. Ačkoliv jde o nejvybavenější novinku od Honoru, tak zde stále postrádáme odolnost vůči vodě a prachu, tedy IP certifikaci. Co se ale týče ostatních parametrů, tak jde skutečně o top model. Základem je Snapdragon 8 Gen 2 a baterie podporuje i 50W bezdrátové nabíjení. Co by ale nemělo zapadnout, Honor Magic5 Pro podporuje i eSIM. To se bohužel nedá říci i základním Honor Magic5.

Honor Magic5 Pro cílí zejména na milovníky fotografií. Nabízí se zde sestava 50MPx foťáků, které mají k dispozici i optickou stabilizaci obrazu, tedy až na ultra širokoúhlý. Přední strana je obohacena o jeden snímač navíc. Ten nazval Honor jako 3D senzor a slouží pro bezpečnou identifikaci obličeje. Kromě toho se ale nabízí i čtečka otisků prstů v displeji.

Honor Magic Vs představen – lehčí, rychlejší a o něco menší

Honor si nechal hodně záležet na softwarové výbavě. K dispozici jsou technologie jako Image Engine, AI Motion Sensing Capture, Milisecon Falcon a IMAX Enhanced. Tedy vše, co by mělo nabídnout lepší výsledky při focení a natáčení. Honor se také chlubí i 100násobným zoomem u periskopického snímače. Ten by mohl pořizovat dobré výsledky, jelikož senzor má 50 MPx, ale samozřejmě bude záležet na testech. Honor Magic5 Pro má také vylepšený displej, kde používá LTPO, variabilní frekvenci a má nejrůznější certifikace. Jas má dosahovat až na 1800 nitů.

Základní model je o něco menší, chybí mu bezdrátové nabíjení, displej má o něco menší jas a základní sestava foťáků je trochu odlišná. Například u hlavního foťáku chybí optická stabilizace obrazu a foťák se zoomem má menší počet megapixelů, ale zůstalo mu OIS. Je zajímavé, že zde došlo i na výměnu úložiště, respektive se nepoužívá nejmodernější technologie, ale i tak si uživatel nebude stěžovat na nedostatek výkonu.

Celá řada Magic5 bude na našem trhu dostupná od druhého čtvrtletí tohoto roku, ale zatím není znám jakýkoliv bližší termín. Na české ceny si také budeme muset počkat.

Specifikace Honor Magic5

displej: 6,73 palců, 2688 x 1224 pixelů (Full HD+), LTPO OLED, až 120 Hz, až 1600 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB LPDDR5x

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 13 + MagicOS 7.1

Foťáky: zadní – 54 MPx, f/1.9 50 MPx, ultra širokoúhlý, 122° 32 MPx, 2,5x zoom, OIS přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, USB C

rozměry: 161,6 x 75,5 x 7,80 mm; 191 gramů

baterie: 5100 mAh + 66W

Specifikace Honor Magic5 Pro

displej: 6,81 palců, 2848 x 1312 pixelů (Full HD+), LTPO OLED, až 120 Hz, až 1800 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB LPDDR5x

úložiště: 512 GB UFS 4.0

Android 13 + MagicOS 7.1

eSIM

Foťáky: zadní – 54 MPx, f/1.6, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý, 122° 50 MPx, 3,5x zoom, OIS přední – 12 MPx 3D pro hloubku ostrosti

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, USB C

rozměry: 162,9 x 76,7 x 8,77 mm; 219 gramů

baterie: 5100 mAh + 66W, 50W bezdrátová technologie

