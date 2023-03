To nej z uplynulého týdne #11 – NFT, podcast, novinky Galaxy, procesory a další

Snapdragon 7+ Gen 2; Zdroj: Qualcomm

Minipodcast – hudební novinky od Applu a Spotify

A krom hudebních novinek to bude dnes také o 260W rychlonabíjení a o podpoře Apple iMessage ve Windows. Představíme si tedy přepracovanou podobu domovské obrazovky Spotify a novou službu Apple Music Classical. [pokračování článku]

OnePlus dodržuje slib, některé mobily budou mít 5 let aktualizací

Některé společnosti se rozhodly prodloužit dobu softwarové podpory u některých smartphonů. Pomalinku se tedy u top modelů stává standardem doba 5 let bezpečnostních aktualizací a 4 hlavní aktualizace operačního systému. OnePlus na konci minulého roku se nechalo slyšet, že také nabídne tak dlouhou podporu, ale nebylo jasné, u kterých smartphonů se dočkáme. Nyní již víme, které mobily dostanou delší podporu. [pokračování článku]

Apple pracuje na vylepšení AirPods

Začalo se spekulovat, že Apple chystá na revizi AirPods Max, HomePod mini a dokonce se mají chystat levnější AirPods. Dá se předpokládat, že se na další konferenci nebo při jakékoliv příležitosti představení bude chlubit ještě pokročilejšími vlastnostmi při reprodukci zvuku. Více se společnost zaměří na prostorový zvuk, ale kromě toho bychom se mohli dočkat ještě jednoho zaměření. [pokračování článku]

NFT končí na Facebooku a Instagramu

Ještě před nějakou chvíli to vypadalo, že kryptoměny ovládnou celý svět a společně s nimi zde budeme mít na každém kroku NFT (nezastupitelný digitální token). Celý trh se ale potýká s poměrně velkými problémy a skandály. Navíc došlo k výraznému poklesu a mnoho lidí přišlo o značné investice. Zatím není jasné, jestli dojde k návratu, nebo co se vlastně stane. NFT ale ztrácí jednoho významného partnera. [pokračování článku]

Nový procesor pro mobily – Dimensity 6020

Mediatek již dávno nehraje druhé housle na trhu s procesory pro mobilní telefony. Qualcomm se může oprávněně obávat, přičemž se asi dočkáme pravé konkurenční války. Ostatně Mediatek slibuje značné novinky s pokročilejšími technologiemi. Mezitím ale v tichosti představuje novinku Dimensity 6020. [pokračování článku]

iQOO Z7i oficiálně, chlubí se zcela novým procesorem

Vivo má stejně jako jiní výrobci svou subznačku v podobě iQOO. V rámci ní byla představen zcela nový mobilní telefon, na kterém je nejzajímavější úplně nový procesor. Ostatní specifikace jsou spíše podprůměrné, i konfigurace je poněkud zvláštní. [pokračování článku]

První dojmy Galaxy A54 a A34

Samsung dnes oficiálně představil nové telefony Galaxy A34 a Galaxy A54. Jedná se tak o nástupce nejpopulárnějších telefonů střední tředy tohoto výrobce. My jsme měli možnost telefony si v předstihu osahat a nafotit a tak vám přinášíme rozsáhlou galerii a naše první dojmy. [pokračování článku]

Google Mapy přijdou o jednu zděděnou funkci

Google svého času měl hodně aplikací, ale jak to bývá u této společnosti zvykem, ne každá přežije a dočká se plného využití. Svého času se nabízela aplikace Google Trips. Fungovala jen několik let, přičemž v roce 2019 jsme se s ní museli rozloučit. Sice aplikace zmizela, ale některé funkce se přesunuly přímo do Google Map. Nyní jedna z nich končí. [pokračování článku]

Hisense uvádí obrněný tablet P50 5G

Čínská společnost Hisense rozhodně nepatří mezi nováčky na trhu, ale odolný Android tablet byste asi ztěžka hledali v jejich portfoliu. Novinka s označením P50 5G má za sebou oficiální oznámení, ovšem výrobce ještě neprozradil kompletní informace. V každém případě funkce ustoupily praktičnosti a po stránce výbavy sotva překoná segment střední třídy. [pokračování článku]

Šíří se nebezpečná videa generovaná umělou inteligencí

Pokud sledujete aktuální trendy ve světě internetu, tak jste zajisté mohli zaznamenat zvyšující se zájem o služby ChatGPT a podobné. Už nyní se dá říci, že se jedná o dobrého sluhu, ale špatného pána. Nejenže dochází k zneužívání s cílem dosažení nadstandardních výsledků, a to i ve školství, ale jak se ukazuje, nový trend hodně zaujal hackery a šiřitele škodlivého softwaru. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Měli byste aktualizovat mobily s Exynos modemy, nalezena nebezpečná zranitelnost

Každou chvíli se podaří objevit nějakou zranitelnost softwaru nebo hardwaru. Ve většině případů nedochází k aktivnímu zneužití, proto je proces oprav relativně poklidný a uživatelé jednoduše dostávají aktualizaci, aby danou díru v systému nemohl zneužít. Je zde ale speciální kategorie zranitelností, která má označení Zero-day, tedy je uživatel vystaven hrozbě zneužití. Právě nyní se dozvídáme o jedné takové zranitelnosti, která se týká mnoha zařízení s modemem Exynos od Samsungu. [pokračování článku]

Snapdragon 7+ Gen 2 představen, láká na 50% navýšení výkonu

Qualcomm přešel na nové značení svých procesorů pro mobilní telefony. Naštěstí nejde o velkou změnu a dá se v ni orientovat. Nyní ale tak trochu porušil zaběhnutou strategii. Poslední takovou novinkou ve střední třídě byl model Snapdragon 7 Gen 1, přičemž se očekávala verze s přívlastkem Plus. Od té bychom si slibovali trochu lepší specifikace, spíše přetaktování. Místo toho zde ale máme novinku Snapdragon 7+ Gen 2. Ta je generačně dál a dalo by se říci, že je spíše odvozena od Snapdragonu 8 Gen 1. [pokračování článku]

Ikea představila malý bluetooth reproduktor Vappeby, je levný a vydrží dlouho

Ikea představila další přírůstek do rodiny bluetooth reproduktorů Vappeby. Jedná se o malý přenosný reproduktor, který přichází s nízkou cenou a dlouho výdrží na jedno nabití. [pokračování článku]

Telefon Duoqin Qin 3 Ultra od Xiaomi má řešit závislosti na aplikacích

Pod křídly čínské firmy Xiaomi se tentokrát hlásí o slovo značka Duoqin, která oficiálně oznámila neobvyklý model s názvem Qin 3 Ultra. Na mobilním poli nejde o žádného nováčka, protože fungují od roku 2018, ale jeho omezená dostupnost mu brání ve větším povědomí. Specialitou zařízení je omezený přístup k aplikacím, a to s dobrým úmyslem. [pokračování článku]

