Nothing Phone (2) potvrzen, zamíří do vyšší třídy [aktualizováno]

Aktualizováno 7. 2.

Carl Pei nakonec potvrdil příchod druhého smartphonu, který se bude jednoduše jmenovat Nothing Phone (2). Oficiálně přislíbil, že smartphone bude nabízet lepší specifikace a také vyladěnější software. Mezitím se již začínají objevovat spekulace kolem specifikací. Modelové číslo novinky je A065, přičemž o výkon se má starat některá z verzí Snapdragonu 8, ale zřejmě nejmodernější verze nebude k dispozici. Carl Pei se vyjádřil se slovy, že chce nabídnout lepší výkon, ale nutně to neznamená, že se musí jednat o zařízení lámající benchmarky. Předpokládáme, že bude třeba obsažen Snapdragon 8 Gen 1, případně plus verze.

Operační paměť bude o velikosti 12 GB a základní varianta nabídne 256GB úložiště. Baterie by měla nabídnout větší kapacitu, konkrétně 5000 mAh. Displej nabídne AMOLED technologii a 120Hz obnovovací frekvenci. K představení by mělo dojít ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Původní článek 31. 1.

Sem tam se na trhu objeví nováček, který se snaží nalákat na trochu jiná zařízení. Případně se chce zaměřit na trochu specifičtější kategorii. Některé firmy nepřežijí ani první rok, případně vydají jen jedno zařízení. V současnosti se snaží o získání dobrého postavení společnost Nothing, která již představila několik produktů, mezi kterými je i mobilní telefon. Nyní se dozvídáme, že se chystá pokračování.

Nothing Phone (2)

Carl Pei dříve pracoval u OnePlus, ale dnes již vede svou vlastní značku. Té se podařilo zaujmout netradičním designem sluchátek, ale více nás oslovil první smartphone. V naší recenzi si vedl poměrně dobře a také nás oslovil i z pohledu výbavy a designu. Zatím ale majitelé musí čekat na aktualizaci na Android 13. Firma v tomto ohledu nespěchá, ale možná bude vydána stabilní verze ke konci prvního pololetí.

Zatím jsme neviděli ani jeden náznak další generace, ale Carl Pei rovnou v rámci jednoho rozhovoru uvedl, že se letos dočkáme novinky Nothing Phone (2). Byl velmi tajemný a nechtěl zmiňovat, co vlastně máme očekávat. Jestli se bude jednat o zářivý mobil, není jasné, ale Carl Pei nastínil, že by Nothing Phone (2) měl zapadat do vyšší kategorie smartphonů než současná generace.

Dá se očekávat, že se společnost zaměří na použití komponentů z vyšších tříd, zřejmě se dočkáme i rychlejšího procesoru, ale to je zatím náš odhad. Lze ale předpokládat, že dojde k navýšení ceny. Je ale otázkou, o kolik se zvedne. Pro společnost by nemělo nyní moc smysl útočit na top modely, ale zamířit do vyšší střední třídy se může vyplatit. Zatím si ale budeme muset počkat na nějaké konkrétnější informace.

Nothing v tuto chvíli roste, aspoň co se týče počtu zaměstnanců, a plánují se také nové obchody. Navíc má značka oficiálně vstoupit i na trh v USA, zejména s nadcházející novinkou Nothing Phone (2).

