Podcast #65 – Potřebuje Xiaomi Leicu?

Zdroj: Dotakomanie.cz

Xiaomi a Leica nebo také vivo a ZEISS. To jsou nová partnertsví. Pomáhají fotomobilům skutečně lépe fotit? V čem spolupráce spočívají? A co říkáme na focení do formátu RAW na mobilech? Nejen o tom bude dnešní díl. A tentokrát zase ve třech.

Pod Zlatou Lampou – 65. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

 

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

reklama reklama