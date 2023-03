Zdroj: Dotekomanie.cz

Nothing zřejmě plánuje subznačku Particles of XO

U velkých společností je poměrně běžné, že se dočkáme subznačky, která vznikne například z modelové řady. Typickým příkladem je Redmi, což byla série mobilů Xiaomi. Dnes se snaží vystupovat samostatně, ale přímé vazby zůstaly. Nabízí se i další ukázky subznaček, jako třeba iQOO, Poco a svého času Nubia či Realme. Něco podobného zřejmě zkusí i absolutní nováček na trhu, společnost Nothing.

Nothing a Particles of XO

Společnost Nothing je zde velmi krátce. Zatím má ve svém portfoliu jen pár produktů – smartphone Nothing Phone (1),Nothing Ear (stick) a Nothing Ear (1). V tomto roce se máme dočkat dalšího modelu sluchátek a také smartphonu. Mezitím se ale objevují informace, že i takto mladá společnost si založí nebo respektive uvede na trh další produkt, tentokrát pod subznačkou Particles of XO.

V tuto chvíli máme dokonce fotografie chystaných sluchátek díky certifikačnímu procesu. Particles of XO se bude vyznačovat zcela odlišným designem než produkty Nothing. Co se týče samotných sluchátek, kromě vzhledu toho moc nevíme. Certifikace jen odhalila modelové číslo a například podporu pro LHDC (audiokodek) a ANC (aktivní potlačení hluku).

Dle dostupných informací budou sluchátka zapadat do prémiové kategorie. Dá se tedy očekávat, že by novinka mohla nabídnout i bezdrátové nabíjení a případně pokročilé technologie, ale to jen odhadujeme. Samotné uvedení asi nebude daleko, když produkt prochází certifikací, ale kdy se konkrétně dočkáme, není v tuto chvíli jasné.

Zdroj: 91mobiles.com



Domů Články Nothing zřejmě plánuje subznačku Particles of XO

reklama reklama