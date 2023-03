Qualcomm umožní použití kodeků aptX a aptX HD na telefonech s Androidem bez poplatků

Zdroj: GSMArena.com

Společnost Qualcomm uvolnila licenci pro kodeky aptX a aptX HD pro výrobce telefonů a dalších zařízení s Androidem. Tyto kodeky zajišťují vysoce kvalitní přenos zvuku skrze Bluetooth. Znamená to, že výrobci již nemusí platit poplatek za licenci.

Výrobci museli společnosti Qualcomm za implementaci kodeků platit jednorázový poplatek 6 000 dolarů plus další poplatek za každé zařízení. To se nyní mění a vývojáři Androidu včetně custom ROM již tyto poplatky platit nemusí. Kodeky jsou nyní součástí licence AOSP Apache (Android Open Source Project). Tento krok by mohl vést k tomu, že do budoucna bychom mohli vidět podporu aptX kodeků na více zařízeních.

I nadále ale licenční poplatky budou muset platit výrobci zařízení, která používají technologii pro rozkódování kodeku. Typicky to jsou například výrobci bezdrátových sluchátek. Rozhodně se jedná o krok správným směrem, díky kterému bychom se mohli dočkat stále více zařízení, která budou podporovat kodeky pro vysoce kvalitní přenos zvuku.

