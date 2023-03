Honor 70 Lite; Zdroj: Honor

Honor 70 Lite je 5G novinka zapadající do nižší třídy

Začátkem druhého pololetí minulého roku Honor přivedl novou generaci modelů označených jako Honor 70. Od té doby jsme se dočkali například série Magic, u které najdeme i variantu Lite. Dnes zde máme další novinku s označením Honor 70 Lite.

Honor 70 Lite

Celá série Honor 70 zapadá do střední třídy, možná do vyšší střední třídy, ale Honor 70 Lite míří na opačný konec. Dle specifikací se jedná o levný mobil s podporou sítí páté generace. Bohužel mobil dostal jen HD+ displej, byť s frekvencí 90 Hz. O výkon se zde stará Snapdragon 480 Plus, což je škoda, když je zde novější generace Snapdragon 4 Gen 1.

Zadní strana vypadá, aspoň podle obrázku, že jsou k dispozici čtyři foťáky, ale jde jen o efekt, jelikož jeden kruh v sobě obsahuje LED. Hlavní snímač má 50MPx rozlišení a další dva mají 2MPx senzory. Slouží tedy jen pro dodatečné efekty a makro focení. Celá soustava je napájena baterií s kapacitou 5000 mAh a je podporováno 22,5W nabíjení přes USB C.

Z nějakého důvodu výrobce použil Honor 70 Lite systém ve verzi Android 12, což je škoda, když je zde nějakou dobu Android 13 a již se testuje Android 14. Cena této novinka je nastavena v přepočtu na 5 480 Kč, což je trochu výš, než jsme očekávali. V této kategorii se nabízí mobily s lepší výbavou, stačí se podívat po značkách jako Poco nebo Redmi.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz

procesor: Snapdragon 480 Plus

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12 + Magic UI 6.1

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB C

rozměry: 163,66 x 75,13 x 8,68 mm; 194 gramů

baterie: 5000 mAh + 22,5 W

Zdroj: gizmochina.com



