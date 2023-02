Realme 10 Pro v Coca-Cola edici je oficiálně venku

Zdroj: Realme

Velká vize kolem prvního Coca-Cola telefonu se koncem minulého měsíce postupně rozplynula, a to až do podoby mobilní novinky, která byla dnes oficiálně představena. Čínská společnost Realme do dnešní doby posbírala přes 300 tisíc rezervací na tento model, což ani není žádným překvapením vzhledem k obrovské oblibě značky Coca-Cola po celém světě.

Bohatý přírůstek

Hned v úvodu musíme zmínit, že po hardwarové stránce nedošlo k vůbec žádné změně a zařízení plně vychází z Realme 10 Pro 5G. Výrobce přidal pouze označení Coca-Cola Edition. Navíc pokud jste nestihli provést předobjednávku, tak ve volném prodeji od 14. února bude čekat pouze rovných 1 000 kusů. První změnu rozhodně nepřehlédnete u softwaru, kde doslova nezůstal kámen na kameni.

Pro budoucí majitele jsou připravena speciální témata, upravené efekty (např. při nabíjení), charakteristická vyzvánění, přepracované ikony nebo speciální filtr z 80. let v aplikaci fotoaparátu. Dále telefon z venku prošel silnou proměnou, kde samozřejmě nechybí tradiční nápis a převládající dvě typické barvy – černá, červená.

Spolupráce přináší také velmi bohaté prodejní balení, které obsahuje hromadu cenných doplňků. Součástí kromě zařízení je jehla na SIM kartu ve tvaru víčka od skleněné láhve Coca-Cola, kartička s jedinečným číslem modelu, figurku maskota Realmeow Coca-Cola a spoustu samolepek. V paměťové konfiguraci 8+128 GB si jej v přepočtu cení na 5 650 Kč, což je jen o 269 Kč více než jeho původní předloha.

