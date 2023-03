Zdroj: Nothing

Sluchátka Nothing Ear (2) představeny, cena je 3 699 Kč

Poslední novinkou od mladičké společnosti Nothing jsou sluchátka, která mají krabičku ve tvaru rtěnky. Očekáváme v dohledné době nový smartphone a dokonce bychom se měli dočkat i subznačky. Dnes zde ale máme nová sluchátka nesoucí název Nothing Ear (2). Jde tedy o další generaci.

Nothing Ear (2)

Níže vidíte obrázky předchozí generace a současné. Zkusíte si tipnout, který model je který? Právě obrázek nalevo reprezentuje Nothing Ear (2), ten napravo zobrazuje Nothing Ear (1). Při takovémto porovnání je vidět, že nová generace má delší nožičku, ale jinak šířka a hloubka je stejná. Celkově se design moc nezměnil.

To se týká i samotného reproduktoru, který má opět 11,6 mm. Novinky jsou spíše subtilní. Stále se nabízí ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku, ale samotná technologie byla vybavena o adaptivní režim. Nově vydrží samotná sluchátka přehrávat hudbu až 6 hodin a s krabičkou se lze dostat na 36 hodin. V obou případech jde o vylepšení.

Došlo ke zrychlení nabíjení, jelikož za 10 minut lze získat až 1,25 hodiny poslechu, což je vylepšení v porovnání s minulým modelem, který sliboval 50 minut za stejnou dobu nabíjení. Došlo na úpravu ovládání a také jsou k dispozici technologie jako duální konektivita, 24bit Hi-Res Audio s podporou LHDC a nově se nabízí personální profily. Také je k dispozici ekvalizér s osobním nastavením. Sluchátka nově splňují certifikaci IP54, samotná krabička pak IP55. Kromě nabíjení přes USB C se stále nabízí i bezdrátová technologie. Nothing Ear (1) mají cenu 3 599 Kč, nová generace Nothing Ear (2) přijde na 3 699 Kč, přičemž již nyní je lze objednat na stránkách prodejce.

