To nej z uplynulého týdne #8 – Angry Birds, Android se satelitním připojením a další novinky

Facebook a Instagram testují placené ověření

Twitter v rukách nového majitele zavedl placené ověření v rámci služby Twitter Blue. Dnes si tak v podstatě kdokoliv může zakoupit modrý odznáček, byť jen v podporovaných zemích. K tomu ale také dostane uživatel nadstandardní funkce, přičemž se pracuje na nových, aby bylo samotné předplatné atraktivní. Nyní jsme se dočkali oznámení Meta Verified u konkurenční firmy. [pokračování článku]

Open-source řešení HarmonyOS využívá nový FlyHong OS Lite

Jak v roce 2019 bylo slíbeno, tak operační systém od společnosti Huawei v uplynulých dnech potvrdil svoji otevřenost bez ohledu na typ zařízení. Dokazuje to nový systém s názvem FlyHong OS Lite, který byl v základu postaven na open-sourcové verzi OpenHarmony, takže obsahuje jen některé základní prvky z rozhraní HarmonyOS. [pokračování článku]

Honor X8a se 100MPx foťákem přichází do Česka s bonusem navíc

V tomto měsíci Honor představil model X8a a nyní míří do českých obchodů, jak jsme ostatně zaznamenali skrze náš systém. Konkrétně je k dispozici verze s 6 GB RAM. Cena je nastavena na 6 690 Kč ve třech barvách. Honor navíc dodává zdarma sluchátka Honor Choice X3 zdarma. Podmínky akce ale nejsou známé, ale dá se očekávat, že sluchátka budou k dispozici jen do vyprodání zásob. [pokračování článku]

T-Mobile láká na slevu u balíčku Internet na rok

Minulý rok jsme se dočkali změny u balíčku Internet na rok od T-Mobile. Původní verze nabízela 12 GB na rok za 999 Kč, přičemž se jednalo vlastně o součet všech dostupných dat, přičemž uživatel měl v podstatě 1 GB FUP na měsíc. Jen si předplatil celý balíček. [pokračování článku]

Původní Angry Birds končí, z obchodu zmizí již 23. února

Některé hry v minulosti sloužily jako benchmark, jestli je smartphone dostatečně schopný a výkonný. Mezi takové tituly patřila i legendární hra Angry Birds, kterou si zahrálo velké množství lidí. Dnes se jmenuje Rovio Classics: Angry Birds. Bohužel již brzy zmizí v propadlišti dějin. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Nový král mobilní fotografie? Vivo X90 Pro s koprocesorem navíc, UFS 4.0 a 120W nabíjením přichází do Česka

Vivo na trh uvedlo třetí generaci chytrého telefonu, který vzešel z partnerství se společností ZEISS. Přináší výrazné navýšení výkonu pomocí procesoru a koprocesoru, ale především přichází s vylepšenými schopnostmi ve focení. Na vrcholu specifikací stojí největší foto snímač na trhu a nový čip pro zpracování obrazu vivo V2. [pokračování článku]

Google konečně řeší otravnou funkci u Android Auto a Google Map

Google se již před nějakou dobou pochlubil novým vzhledem Android Auto a také některými funkcemi. V těchto dnech byste již měli mít k dispozici aktualizaci, ale pokud ji ještě nemáte, budete si muset chvíli počkat, jelikož ji společnost šíří po vlnách skrze příkaz přes své servery. Nyní se ale objevuje řešení dlouholetého problému, nebo spíše absence jedné základní funkce. [pokračování článku]

Globální trh s chytrými hodinkami zaznamenal za rok 2022 růst o 12 %

Společnost Counterpoint Research provedla průzkum, na základě kterého reportuje, že globální trh s chytrými hodinkami za loňský rok zaznamenal úspěch. [pokračování článku]

Google zpřístupňuje Magic Eraser a další funkce v Google Fotkách

Google má tendenci vydat exkluzivní funkce pro majitele smartphonů Google Pixel, zejména tedy pro ty nejnovější, jakožto lákadlo ke koupi. Postupem času ale funkce zpřístupňuje ostatním uživatelům jeho aplikací, a to i v případě iOS verzí. Nyní jsme se dočkali několik funkcí, respektive jejich zpřístupnění. [pokračování článku]

Nokia C02 s Android Go představena oficiálně

Jen necelý týden zbývá do začátku dalšího ročníku veletrhu MWC v Barceloně a pod značkou Nokia vychází model nesoucí označení C02. Telefon byl oznámen bez jakýchkoliv fanfár, za což asi může velmi omezená výbava podtržená populární platformou Android Go. Od firmy HMD Global rozhodně nejde o zástupce, kterým by se mohla nějak chválit na veřejnosti. [pokračování článku]

CAT S75 a Motorola Defy 2 jsou první Androidy se satelitním připojením

Apple má jednoznačně prvenství v případě podpory satelitního připojení ve smartphonech, ale je jen jednosměrné pro zasílání nouzových zpráv. Netrvalo dlouho a máme zde první smartphone s Androidem, který rovnou podporuje obousměrnou komunikaci. Novinka se jmenuje CAT S75. [pokračování článku]

Satelitní připojení pro každý smartphone – Motorola Defy Satellite Link

Apple se může pyšnit statusem první společnosti, která nabídla satelitní připojení u svých iPhonů. Samotná komunikace je ale jen jednosměrná s tím, že mobil dokáže vyslat nouzovou zprávu. Krátce na to se objevily informace o příchodu podobné technologie i na mobily s Androidem, přičemž se o potřebné čipy postará Qualcomm. Nakonec je ale vše jinak, jelikož přichází se svým řešením Mediatek. Jako první zařízení ale není smartphone. Jde o příslušenství Motorola Defy Satellite Link. [pokračování článku]

První dojmy z Xiaomi 12S Ultra Concept

Dostali jsme možnost si v rychlosti vyzkoušet a nafotit Xiaomi 12S Ultra Concept. Tento telefon byl vyroben pouze v sérii 10 kusů a nebude nikdy masivně prodáván, proto má v názvu slovíčko Concept. Jedná se nicméně o zcela funkční prototyp, který dokáže bez problémů pořizovat snímky a vychází z produkčního Xiaomi 12S Ultra (který má normální fotoaparát v těle). [pokračování článku]

Značka Nokia obohacena o tři novinky – Nokia G22, Nokia C22 a Nokia C32

Společnost HMD Global v tichosti uvedla novinku Nokia C02, ale dnes zde máme s trochu větší parádou další tři smartphony, které se jmenují Nokia G22, Nokia C22 a Nokia C32. Už jen podle značení je celkem jasné, že se jedná o základní modely, které asi neoslní výbavou, i tak se najdou vlastnosti, které potěší. [pokračování článku]

Oppo chce konkurovat Mediateku, Qualcommu a dalším

Současný trh s mobilními telefony je značně diverzifikovaný, ale pokud se podíváme na samotné procesory, je zde jen několik značek. Pokud se zaměříme jen na ty firmy, které si kromě mobilního telefonu mohou vyrobit i procesor, tak se seznam omezí na Samsung a Huawei. Samsung si dává na nějaký čas pauzu a Huawei není schopen bez západních technologiích pokračovat ve vývoji a výrobě. Můžeme ještě zmínit Xiaomi, ale jednalo se jen o pokus, který byl krátce na to ukončen. Nyní se ale čím dál více spekuluje o společnosti Oppo. [pokračování článku]

