Zdroj: Samsung

Samsung se dlouho snažil vytvořit konkurenci v oblasti mobilních procesorů u top modelů. Ty své pojmenoval Exynos a nejvýkonnější novinkou je Exynos 2200, který byl uveden v lednu minulého roku. Například v testu magazínu AndroidAuthority zvítězil nad konkurenci v oblasti „ray tracingu“, tedy v metodě renderování 3D grafiky. Bohužel ho hlavní rival předhání v mnoha dalších parametrech. I proto si Samsung zřejmě dává pauzu a letos se nedočkáme nástupce. To bude mít za následek, že letošní top modely od Samsungu budou mít procesory od Qualcommu. Nyní se ale začíná spekulovat o nové generaci.

Exynos 2400

Samsung zřejmě přeskočí označení Exynos 2300 a rovnou použije Exynos 2400. Tato novinka je ale plánována na rok 2024, tedy zřejmě pro novou generaci Galaxy S24. Již nyní se spekuluje i samotné výbavě procesoru a zatím to vypadá, že Samsung nechce nic podcenit a nasadí těžký kalibr. Současné procesory mají k dispozici několik jader, které jsou rozděleny clusterů (seskupení).

Například Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu, tedy současný nejvýkonnější procesor této společnosti, má sestavu 2+2+4 (2x Cortex-X4, 2x Cortex-A720, 4x Cortex-A510). Případně firmy volí kombinace jako 1+3+4 a podobně. Dle dostupných zdrojů bude mít Exynos 2400 jádra v kombinaci 1+2+3+4. To v součtu tedy dává celkový počet 10 jader.

Bohužel nevíme, jaké typy budou použity. Je docela možné, že tři jádra budou typu Cortex X, přičemž jedno nabídne vyšší taktovací frekvenci. Ale je to jen náš odhad. Samsung by měl použít pro výrobu svou technologii 4LPP a rok na to 3GAP od SFI pro Exynos 2500. Zatím si ale musíme počkat, jestli se vůbec novinky dočkáme u nějakého mobilního telefonu.

Zdroje: androidauthority.com, notebookcheck.net, gizmochina.com



Domů Články Exynos procesory se mají vrátit ve velkém až za rok

reklama reklama