Open-source řešení HarmonyOS využívá nový FlyHong OS Lite

Jak v roce 2019 bylo slíbeno, tak operační systém od společnosti Huawei v uplynulých dnech potvrdil svoji otevřenost bez ohledu na typ zařízení. Dokazuje to nový systém s názvem FlyHong OS Lite, který byl v základu postaven na open-sourcové verzi OpenHarmony, takže obsahuje jen některé základní prvky z rozhraní HarmonyOS.

Jiný, než očekáváte

Hned v samotném úvodu se hodí zmínit, že za platformou FlyHong OS Lite stojí čínská IT firma Fuzhou Huisibo. Navíc verze OpenHarmony si rozumí pouze se zařízeními s operační pamětí RAM do 4 GB, takže dnešní řešení není určeno pro chytré telefony či tablety. Primárně je určeno ke komerčnímu vyžívání a konkrétně zaměřeno na finanční sektor.

Certifikaci stihl získat od UnionPay, což můžeme přirovnat k nejznámějšímu MasterCardu či Visa. Za tím stálo dlouhé testování od centra bankovních karet (BCTC), které obnášelo kontrolu všech funkcí, vrstev rozhraní, podporovaných služeb, zabezpečení, stability, kompatibility apod. Nesmí chybět ani splnění národních tajných systémových standardů.

Jedna z cest pro systém může určitě vést do platebních terminálů v obchodech, tak i do jejich různých přenosných variant. Nakonec zůstává velkou neznámou, kdy vůbec poprvé přejde do ostrého provozu a jak rychle dokáže získat nějaký výraznější podíl.

