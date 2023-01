Snapdragon Satellite je pokročilejší než řešení od Applu

Zdroj: The Washington Post (se souhlasem)

Apple představil s novými iPhony také možnost zasílání nouzových SOS zpráv skrze satelitní připojení. V tuto chvíli je novinka dostupná jen v některých zemích, ale dochází k postupnému rozšiřování. Již nyní je znám minimálně jeden případ, kdy tato technologie pomohla zachránit uživatele z nehostinného prostředí. Qualcomm reaguje na tuto technologii představením novinky Snapdragon Satellite.

Snapdragon Satellite

Qualcomm v tomto případě nenabízí úplně přímou konkurenci, spíše posouvá samotné možnosti. Technologie Snapdragon Satellite totiž umí komunikovat oběma směry. Nejenže tedy bude možné odeslat zprávu skrze satelity, ale také je zde k dispozici příjímání. Jde tak využít nejen pro nouzové zaslání zprávy, ale také jsou podporovány SMS zprávy a další systémy komunikace.

V tomto případě je využita satelitní síť Iridium. Kromě toho je plánována podpora pro 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), jakmile bude podporována. Novinka je svázána s novou generací Snapdragonu 8 Gen 2 a také Snapdragon 5G Modem-RF Systems. Nestačí mít ale tyto dvě součásti. Bude ještě záležet na samotných výrobcích, kteří budou muset upravit své smartphony a jiná zařízení pro využití této komunikace.

Dá se tedy předpokládat, že se Snapdragon Satellite objeví jen v těch nejvybavenějších smartphonech a možná zde bude nějaký měsíční poplatek za využívání této komunikace, ale na to si budeme muset počkat. Qualcomm uvádí, že první zařízení by se mohla objevit v druhé polovině roku. Nabízí se tak možnost, že by mezi prvními výrobci mohl být Samsung, třeba s nějakou ohebnou novinkou, která se má právě objevit v druhé polovině roku.

Zdroje: washingtonpost.com, qualcomm.com, gsmarena.com



