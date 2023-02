První dojmy z Xiaomi 12S Ultra Concept

Xiaomi 12S Ultra Concept; zdroj: Dotekománie

Dostali jsme možnost si v rychlosti vyzkoušet a nafotit Xiaomi 12S Ultra Concept. Tento telefon byl vyroben pouze v sérii 10 kusů a nebude nikdy masivně prodáván, proto má v názvu slovíčko Concept. Jedná se nicméně o zcela funkční prototyp, který dokáže bez problémů pořizovat snímky a vychází z produkčního Xiaomi 12S Ultra (který má normální fotoaparát v těle).

Zařízení je zajímavé především svým fotoaparátem. Na tělo telefonu totiž dokážete připevnit objektiv Leica s bajonetem M-Mount. Na fotkách můžete konkrétně vidět objektiv Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH s pevným ohniskem 35 mm.

Xiaomi 12S Ultra Concept má pro toto využití hned dva jednopalcové senzory. Jeden je uprostřed modulu fotoaparátu a je odkrytý, nemá žádnou optiku. Bez externího Leica objektivu tak vidíte jen samotný senzor. Pro jeho využití v aplikaci fotoaparát musíte zvolit External Lens. Druhý velký senzor již optiku má a slouží pro pořizování snímků bez externího objektivu.

Pro připojení samotného objektivu je ještě nejprve nutné připevnit redukci. Tu můžete vidět na snímku vpravo níže.

Telefon je s objektivem opravdu masivní. Při focení je nutné ho držet jen za jeho tělo, ačkoliv zástupci Xiaomi nám doporučili radši držet i objektiv. A ono se to i nabízí, protože díky tomu na něm můžete manuálně ostřit nebo měnit clonu. Zařízení samozřejmě podporuje focení do RAW a to dokonce 10bitového.

Menší nevýhodou je fakt, že při použití 35mm objektivu zde na 1″ senzoru dostanete díky crop faktoru reálně teleobjektiv. Ohnisko tak bude více než dvojnásobné. To je ostatně částečně vidět i na snímcích, jedná se o zhruba trojnásobné přiblížení.

Jedná se nicméně o velmi zajímavý koncept. Jen bych skoro řekl, že je až škoda, že se nebude prodávat. Ale třeba se někdy v budoucnu dočkáme podobného zařízení. V tuto chvíli si musíte vystačit s verzí bez výměnných objektivů Xiaomi 12S Ultra, která se ale u nás v Česku neprodává.

