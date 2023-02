Zdroj: stuff (se souhlasem)

Některé hry v minulosti sloužily jako benchmark, jestli je smartphone dostatečně schopný a výkonný. Mezi takové tituly patřila i legendární hra Angry Birds, kterou si zahrálo velké množství lidí. Dnes se jmenuje Rovio Classics: Angry Birds. Bohužel již brzy zmizí v propadlišti dějin.

Angry Birds

Vývojářské studio Rovio vydalo původní hru Angry Birds v roce 2009 a do této chvíle ji podporovalo. Bohužel došlo k rozhodnutí, že hra bude odebrána z Obchodu Play. Nebude tak dostupná pro majitele smartphonů s Androidem. Stane se tak již 23. února. Co se týče verze pro iOS, tak zde dojde jen na přejmenování na Red’s First Flight. To ale ještě neznamená, že hra zůstane. Rovio se rozhodne o odebrání až později.

Od úspěchu původní hry se Rovio postaralo o uvedení dalších titulů jako Angry Birds Journey, Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds Reloaded, Angry Birds Match, Angry Birds Pop, Darkfire Heroes, Small Town Murders a Sugar Blast. K samotnému rozhodnutí došlo spíše z důvodu optimalizace v samotné firmě.

Rovio uvedlo, že se potřebuje soustředit na nové hry a přealokovat vývojáře na jiné projekty. Pokud máte hru nainstalovanou, bude stále možné si ji zahrát. Jen již nebude k dostání v oficiálním Obchodě Play. Dá se předpokládat, že se její kopie bude šířit na neoficiálních místech. V takovém případě musíme varovat. Měli byste být obezřetní, jelikož může dojít k úpravě zdrojových kódů a taková kopie by se stala bezpečnostním rizikem.

Zdroje: gizmochina.com, stuff.tv



Domů Články Původní Angry Birds končí, z obchodu zmizí již 23. února

reklama reklama